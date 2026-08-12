Ο Μίλτος Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία επιτυχία στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Με αυτόν τον τρόπο, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης έγραψε ξανά το όνομά του στην ιστορία του ευρωπαϊκού στίβου.

Με επίδοση 8,44 μ. στην τέταρτη προσπάθειά του, ο Τεντόγλου ανέβηκε για τέταρτη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική του συνέπεια στις μεγάλες διοργανώσεις.

Τέταρτο χρυσό και ιστορικό ρεκόρ

Μετά το Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Παρισιού κατέκτησε ακόμη έναν ευρωπαϊκό τίτλο, αυτή τη φορά στο «Alexander Stadium» του Μπέρμιγχαμ.

Η νέα αυτή επιτυχία δεν ήταν απλώς ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο. Ο Μίλτος Τεντόγλου έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων που κατακτά τέσσερις τίτλους στο άλμα εις μήκος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε έτσι την επίδοση του Ιγκόρ Τερ-Οβανεσιάν, ο οποίος είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης τρεις φορές, το 1958, το 1962 και το 1969.

Παράλληλα, ο Τεντόγλου έγινε ο 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει συνολικά τα τέσσερα χρυσά μετάλλια, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές του ευρωπαϊκού στίβου.

Η Ευρώπη υποκλίνεται στον Τεντόγλου

Η νέα μεγάλη εμφάνιση του Έλληνα πρωταθλητή δεν πέρασε απαρατήρητη από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου. Με ένα εντυπωσιακό βίντεο σε slow motion, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία αποθέωσε τον Τεντόγλου μετά τη νέα ιστορική του επιτυχία.

«Είναι απλά πολύ καλός», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα που συνόδευσε το βίντεο.

Νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία είχε βρει έναν ακόμη πιο ευρηματικό τρόπο για να αναδείξει το επίτευγμα του Έλληνα άλτη. «FOUR-MIDABLE», έγραψε χαρακτηριστικά, συνδυάζοντας τη λέξη «four», δηλαδή τέσσερα, με τη λέξη «formidable», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αναφερθεί στα τέσσερα χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια του Τεντόγλου στο μήκος.

Ένας δύσκολος τελικός μέχρι την τελευταία προσπάθεια

Η πορεία προς το χρυσό μετάλλιο, πάντως, δεν ήταν εύκολη. Ο Τεντόγλου είχε να αντιμετωπίσει και τον αντίθετο άνεμο, ενώ οι επιδόσεις των αθλητών έδειχναν πως ο τελικός θα κρινόταν στις λεπτομέρειες.

Στην πρώτη του προσπάθεια ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε 8,27 μ., ενώ στη δεύτερη έκανε 8,19 μ. Στην τρίτη προσπάθεια πήδηξε ξανά στα 8,27 μ.

Την ίδια ώρα, ο Ελβετός Σιμόν Εχάμερ είχε καταφέρει προσωρινά να περάσει στην πρώτη θέση, χάρη στο δεύτερο άλμα του στα 8,29 μ.

Ο Γιώργος Πομάσκι, όμως, συνέχισε να παροτρύνει τον αθλητή του από την άκρη του σκάμματος, φωνάζοντάς του «μπορείς!». Και στο τέταρτο άλμα ήρθε η απάντηση.

Ο Τεντόγλου απογειώθηκε και προσγειώθηκε στα 8,44 μ., παίρνοντας ξανά την πρώτη θέση και βάζοντας ουσιαστικά τις βάσεις για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.

«Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει»

Ο ίδιος ο Μίλτος Τεντόγλου, πάντως, στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που είχε ο τελικός και στις συνθήκες που επικρατούσαν.

«Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση. Φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-8.50 μέτρα», δήλωσε ο σπουδαίος Έλληνας αθλητής.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτύπωσε και την εικόνα του αγώνα, καθώς οι αθλητές δεν κατάφεραν να κινηθούν στα επίπεδα των κορυφαίων επιδόσεών τους, με τον Τεντόγλου να βρίσκει τελικά το μεγάλο άλμα που χρειαζόταν για να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Η απονομή και η ελληνική σημαία στην κορυφή

Η μεγάλη βραδιά στο Μπέρμιγχαμ ολοκληρώθηκε με την απονομή των μεταλλίων.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου και παρέλαβε το τέταρτο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο της καριέρας του στο μήκος, έχοντας για ακόμη μία φορά την ελληνική σημαία στην κορυφή της Ευρώπης. Ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου, σε μία ακόμη ξεχωριστή στιγμή για τον ελληνικό στίβο.

Στο βάθρο μαζί με τον Τεντόγλου βρέθηκαν ο Σιμόν Εχάμερ, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, και ο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, που πήρε το χάλκινο.

Στην καθιερωμένη φωτογραφία των τριών μεταλλιούχων, ο Τεντόγλου δεν θα μπορούσε να μην αφήσει το δικό του χαρακτηριστικό αποτύπωμα. Χαμογέλασε στον φωτογραφικό φακό και έβγαλε τη γλώσσα του, χαρίζοντας ακόμη μία εικόνα που συνόδευσε τη μεγάλη του βραδιά.

Το μετάλλιο που… ξέχασε

Ο Τεντόγλου, ωστόσο, κατάφερε να κλέψει την παράσταση και μετά τον τελικό, πριν ακόμη φτάσει η ώρα της απονομής.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ενώ μιλούσε για την εξέλιξη του αγώνα, ρωτήθηκε για το μετάλλιο που είχαν δώσει οι διοργανωτές στους αθλητές. Τότε συνειδητοποίησε ότι το είχε ξεχάσει.

Η αντίδρασή του ήταν αυθόρμητη, όπως άλλωστε συνηθίζει ο Έλληνας πρωταθλητής.

«Μας το έδωσαν αλλά το παράτησα εκεί, έκανα μ@@@κία, το έβγαλα και το άφησα εκεί», είπε ο Τεντόγλου μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί.

Αμέσως μετά αποχώρησε για να βρει το μετάλλιο που είχε αφήσει πίσω, προσθέτοντας ακόμη ένα απολαυστικό στιγμιότυπο σε μια βραδιά που είχε ήδη εξελιχθεί σε ιστορική.

Η αποθέωση στο ξενοδοχείο της Εθνικής

Η γιορτή δεν περιορίστηκε στο στάδιο. Όταν ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ελληνική αποστολή στο Μπέρμιγχαμ, τον περίμενε θερμή υποδοχή.

Συναθλητές, προπονητές και άνθρωποι της Εθνικής ομάδας τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, αγκαλιές και φιλιά, συγχαίροντάς τον για τη νέα μεγάλη επιτυχία.

Ήταν η στιγμή που οι άνθρωποι της ελληνικής αποστολής μοιράστηκαν μαζί του τη χαρά για έναν ακόμη τίτλο, ο οποίος είχε πλέον πάρει ιστορικές διαστάσεις.

Κύμα αποθέωσης στα social media

Η επιτυχία του Τεντόγλου προκάλεσε παράλληλα μεγάλη ανταπόκριση και στα social media. Συγχαρητήρια μηνύματα και σχόλια κατέκλυσαν τις πλατφόρμες, με τον Έλληνα πρωταθλητή να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο.

Άνθρωποι από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό αποθέωσαν τον Τεντόγλου τόσο για το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό του όσο και για τη διάρκεια και τη συνέπεια που παρουσιάζει όλα αυτά τα χρόνια στις κορυφαίες διοργανώσεις.

Συγχαρητήρια μηνύματα υπήρξαν και από τον πολιτικό κόσμο, αλλά και από ανθρώπους του αθλητισμού, με το όνομα του Έλληνα άλτη να κυριαρχεί για ακόμη μία φορά μετά από μία μεγάλη διεθνή επιτυχία.

Ο πρωθυπουργός, Kυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, έγραψε:

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!»

Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 11, 2026

Τα μετάλλια του Τεντόγλου

Ολυμπιακοί Αγώνες

Τόκιο 2021 Χρυσό

Παρίσι 2024 Χρυσό

Παγκόσμια Πρωταθλήματα

Γιουτζίν 2022 Ασημένιο

Βουδαπέστη 2023 Χρυσό

Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κλειστού

Βελιγράδι 2022 Χρυσό

Γλασκώβη 2024 Χρυσό

Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα

Βερολίνο 2018 Χρυσό

Μόναχο 2022 Χρυσό

Ρώμη 2024 Χρυσό

Μπέρμιγχαμ 2026 Χρυσό

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα Κλειστού

Γλασκώβη 2019 Χρυσό

Τορούν 2021 Χρυσό

Κωνσταντινούπολη 2023 Χρυσό

Ευρωπαϊκοί Αγώνες

Κρακοβία 2023 Χρυσό

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23

Γκέβλε 2019 Χρυσό

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων

Μπίτγκοζ 2016 Ασημένιο

Ευρωπαϊκό Πρωτάθληνα Εφήβων

Γκροσέτο 2017 Χρυσό

Continental Cup

Οστράβα 2018 Ασημένιο



