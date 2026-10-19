Νέα πρόταση για την αλλαγή γεωγραφικής ονομασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες διατύπωσε τη Δευτέρα (19/10) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αυτή τη φορά τη μετονομασία της πολιτείας του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική».



Ο ένοικος του Λευκού Οίκου υποστήριξε ότι μια τέτοια αλλαγή θα ενίσχυε το κύρος της πολιτείας και θα είχε θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της, συμβάλλοντας, όπως ισχυρίστηκε, στην αύξηση της αξίας των ακινήτων και των εισοδημάτων των κατοίκων.



«Το Νέο Μεξικό πρέπει να αλλάξει αμέσως το όνομά του σε Νέα Αμερική. Δεν είμαστε Μεξικό, είμαστε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής!», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.



Συνεχίζοντας, ο Τραμπ ανέφερε ότι «Το όνομα θα προσέδιδε μεγάλη αξία και κύρος στην πολιτεία! Οι αξίες των κατοικιών και τα εισοδήματα θα αυξάνονταν και θα αισθανόσασταν ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια χαιρετώντας την όμορφη αμερικανική σημαία μας!».

https://t.co/B9DNdLmi36 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 19, 2026

Η αντίδραση της κυβερνήτη και τα συνταγματικά εμπόδια

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος θέτει το συγκεκριμένο ζήτημα. Είχε παρουσιάσει την ίδια ιδέα τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η ονομασία «Νέα Αμερική» θα προσέδιδε μεγαλύτερο κύρος στην πολιτεία, η οποία βρίσκεται στα νοτιοδυτικά των ΗΠΑ.



Ωστόσο, η υλοποίηση της πρότασής του δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διαθέτει την εξουσία να αλλάξει μονομερώς την ονομασία μιας πολιτείας, καθώς στην περίπτωση του Νέου Μεξικού θα απαιτούνταν τροποποίηση του πολιτειακού Συντάγματος.



Η Δημοκρατική κυβερνήτης της πολιτείας, Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, είχε ήδη απορρίψει την πρόταση όταν ο Τραμπ την είχε διατυπώσει για πρώτη φορά τον προηγούμενο μήνα.

Από τον Κόλπο του Μεξικού μέχρι τον «Ωκεανό Τραμπ»

Η νέα παρέμβαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά πρωτοβουλιών του Αμερικανού προέδρου για την αλλαγή ονομασιών γεωγραφικών περιοχών.

Τον Ιανουάριο του 2025 είχε υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ κλήθηκαν να χρησιμοποιούν την ονομασία «Κόλπος της Αμερικής» αντί για «Κόλπος του Μεξικού».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Αύγουστο ακολούθησε αντίστοιχη εντολή για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο, στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά, σε «Λίμνη της Αμερικής».

Οι προτάσεις του δεν περιορίστηκαν εκεί. Σε συγκέντρωση στο Τενεσί στις 10 Οκτωβρίου, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ο Ατλαντικός ή ο Ειρηνικός Ωκεανός την ονομασία «Ωκεανός Τραμπ» ή «Ωκεανός της Αμερικής».

Μάλιστα, σε νέα ομιλία του την Παρασκευή στη Τζόρτζια, ισχυρίστηκε ότι είχε ρωτήσει αστειευόμενος την Google σχετικά με τη δυνατότητα να ονομαστεί ένας από τους δύο ωκεανούς «Ωκεανός Τραμπ».

Στο αρχικό δημοσίευμα απουσιάζει ένα ακόμη στοιχείο από την ανάρτηση του Τραμπ: ισχυρίστηκε ότι η μετονομασία θα μπορούσε να συμβάλει ακόμη και στην αντιμετώπιση της υποτιθέμενης εκλογικής νοθείας στο Νέο Μεξικό.

Επιπλέον, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπεν Ρέι Λουχάν απέρριψε τη νέα πρόταση, τονίζοντας ότι η ονομασία της πολιτείας έχει ιστορία εκατοντάδων ετών, πριν ακόμη από την ίδρυση των ΗΠΑ, και ότι οι κάτοικοί της σκοπεύουν να τη διατηρήσουν.





