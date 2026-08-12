Το τελευταίο αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο θα πουν σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Η πολιτική κηδεία του ηθοποιού θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπως ήταν και η δική του επιθυμία.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή σε ηλικία 74 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Μεσσηνίας.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένειά του γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της τελετής και ζήτησε από όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του να μην καταθέσουν στεφάνια. Αντί γι’ αυτό, τους καλεί να στηρίξουν οικονομικά «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν Το Σπίτι του Ηθοποιού.

ALPHA BANK-IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 – Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».