Τα βλέμματα και το ενδιαφέρον των λουομένων της νοτιοανατολικής Αττικής προσέλκυσε ένα μοναχικό νέφος που έδειχνε να διασχίζει τον ουρανό το βράδυ της Τρίτης, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου. Όπως φαίνεται στις εικόνες από την παραλία της Σαρωνίδας, δεν υπήρχε εκείνη την ώρα άλλο σύννεφο στον ουρανό, γεγονός που πυροδότησε ποικίλα σχόλια, ακόμη και το ότι μπορεί να επρόκειτο για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο (ΑΤΙΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ίδιο ασυνήθιστο νέφος αντίκρισαν οι κάτοικοι πολλών ακόμη περιοχών.

Πάντως, σύμφωνα με τη NASA, τέτοια μυστηριώδη και λαμπερά σύννεφα (γνωστά ως «νυκτοφαή» ή noctilucent clouds) δημιουργούνται κάποιες φορές στη μεσόσφαιρα από την εξαέρωση υδρατμών και καυσίμων κατά τις εκτοξεύσεις πυραύλων. Τα σωματίδια αυτά παγώνουν σε υψόμετρο άνω των 80 χιλιομέτρων και, καθώς αντανακλούν τις τελευταίες ακτίνες του ήλιου, δημιουργούν μεμονωμένους, φωτεινούς σχηματισμούς που είναι ορατοί από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, προκαλώντας συχνά την εντύπωση ΑΤΙΑ.

Τι συνέβη τελικά

Η επιστημονική λύση στο μυστήριο δόθηκε τελικά από την αεροδιαστημική δραστηριότητα, καθώς το εντυπωσιακό φαινόμενο φαίνεται ότι προκλήθηκε από την εκτόξευση του πυραύλου Falcon 9 της SpaceX (αποστολή Starlink 10-19) από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στις ΗΠΑ. Ο πύραυλος, μεταφέροντας 29 δορυφόρους, εισήλθε στην τροχιά του πάνω από τη λεκάνη της Μεσογείου περίπου 1,5 με 2 ώρες μετά την εκτόξευσή του, δηλαδή γύρω στις 20:45 με 21:00.

Παρότι στο έδαφος άρχιζε να σκοτεινιάζει, τα καυσαέρια και οι υδρατμοί των κινητήρων του σε υψόμετρο εκατοντάδων χιλιομέτρων φωτίστηκαν απευθείας από τις ακτίνες του ήλιου, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό φωτεινό «σύννεφο μέδουσας» που κινήθηκε στον ουρανό και έγινε αισθητό από την Αττική έως την Κρήτη.

Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

📌Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

✔️Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη – αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 12, 2026

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρεται στο ίδιο θέμα, επισημαίνοντας:

«Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη –αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή– εξήγηση.

Πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Σε αυτά τα ύψη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα. Διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή.

Εάν παράλληλα το ανώτερο στάδιο περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά χαρακτηριστική γεωμετρία. Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένας σχεδόν τέλειος σπειροειδής ή κυκλικός σχηματισμός.

Γιατί όμως λάμπει;

Εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου.

Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης.

Το φως διαχέεται και ανακλάται στα σωματίδια και στα αέρια του νέφους, κάνοντάς το να ξεχωρίζει έντονα πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια ή μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων.

Γι’ αυτό και οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, γαλαζωποί ή ελαφρά χρωματισμένοι και να έχουν τεράστιες φαινομενικές διαστάσεις.

Επομένως, ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου. Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον Ήλιο.

Και υπάρχει μια ωραία αντίφαση: εμείς βρισκόμαστε ήδη μέσα στη νύχτα, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλότερα ο Ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τα ίχνη που άφησε πίσω του ένας πύραυλος.

Έτσι δημιουργούνται αυτές οι παράξενες φωτεινές σπείρες που, για λίγα λεπτά, μπορούν πραγματικά να κάνουν τον ουρανό να μοιάζει… εξωγήινος».