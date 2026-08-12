Το κινητό τηλέφωνο του 34χρονου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Δευτέρας στον Άγιο Δημήτριο, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των Αρχών, καθώς ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για όσα προηγήθηκαν του θανάτου του και ενδεχομένως επηρέασαν την ψυχολογική του κατάσταση.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό και προχώρησε στη νεκροψία-νεκροτομή, σε αυτή τη φάση, αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, ο 34χρονος παρουσίασε πνευμονικό οίδημα, ενώ εντοπίστηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής. Πρόκειται για έναν νέο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υγιή άνθρωπο, ο οποίος μάλιστα ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικό είναι το σχεδόν άδειο μπουκάλι που βρέθηκε δίπλα του. Η μέχρι τώρα εκτίμηση είναι ότι το πνευμονικό οίδημα ενδέχεται να συνδέεται με τον συνδυασμό μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ σε μικρό χρονικό διάστημα και των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει τι ήταν αυτό που οδήγησε τον 34χρονο αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. να πάρει το υπηρεσιακό όχημα το οποίο είχε χρεωμένο, και να μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο (ένα σχετικά ερημικό υπαίθριο πάρκινγκ), έχοντας μαζί του και το μπουκάλι με το αλκοόλ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία αποκτά το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα της συσκευής, προκειμένου να διαπιστώσουν με ποιους είχε επικοινωνήσει ο 34χρονος τις προηγούμενες ώρες και αν προηγήθηκε κάποιο περιστατικό που μπορεί να εξηγεί την κατάσταση στην οποία βρέθηκε.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αθηνών, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προανάκριση, έχουν ήδη συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας. Στόχος είναι να χαρτογραφηθεί η διαδρομή που ακολούθησε ο 34χρονος μέχρι το σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός, αλλά και να διαπιστωθεί αν κατά τη διάρκεια της διαδρομής συναντήθηκε ή ήρθε σε επαφή με κάποιο άλλο πρόσωπο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ καθοριστικές αναμένεται να είναι τόσο οι εργαστηριακές εξετάσεις όσο και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την ανάλυση του κινητού τηλεφώνου και την εξέταση του υλικού από τις κάμερες.