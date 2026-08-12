Στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό αδήλωτων μετρητών που επιχειρούνταν να μεταφερθούν αεροπορικώς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλάμβανε η διεθνής επιχειρησιακή δράση «AERIAL CASH ROUTES», στην οποία η Ελληνική Αστυνομία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 30 Ιουλίου 2026 στον Διεθνή Αερολιμένα Adolfo Suárez Madrid-Barajas, με τη συμμετοχή Αρχών από έξι ευρωπαϊκές χώρες και εκπροσώπων της EUROPOL.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των τετραήμερων ελέγχων εντοπίστηκαν αδήλωτα μετρητά ύψους 21.285 ευρώ, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν χρηματικά ποσά άνω των 10.000 ευρώ, τα οποία επιχειρούνταν να εξέλθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Ο ηγετικός ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση μέσω της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία είχε ηγετικό ρόλο στη διεθνή δράση. Την επιχείρηση ανέλαβαν από ελληνικής πλευράς το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και, από ισπανικής πλευράς, το Central Criminal Intelligence Unit της Guardia Civil, με την υποστήριξη του FRONTEX.

Στην κοινή επιχειρησιακή δράση έλαβαν μέρος αστυνομικές Αρχές από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι της EUROPOL.

Τα μετρητά ήταν κρυμμένα ακόμη και σε συσκευασίες τροφίμων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η περίπτωση ταξιδιώτη που επρόκειτο να ταξιδέψει στην Κίνα, έχοντας μαζί του ανήλικο και έχοντας παραδώσει για φόρτωση τρεις μεγάλες αποσκευές.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι Αρχές εντόπισαν χρηματικά ποσά κρυμμένα μέσα σε αποσκευή, αλλά και σε συσκευασίες τροφίμων. Χρήματα βρέθηκαν ακόμη και ανάμεσα σε προσωπικά αντικείμενα του ανηλίκου. Τα ποσά κατασχέθηκαν και ακολούθησε η προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία.

Στο πλαίσιο του EMPACT η επιχείρηση

Η «AERIAL CASH ROUTES» αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής επιχειρησιακής συνεργασίας EMPACT για την περίοδο 2026-2027 και συνδέεται ειδικότερα με την προτεραιότητα που αφορά την αντιμετώπιση των πλέον επικίνδυνων εγκληματικών δικτύων και προσώπων, Most Threatening Criminal Networks and Individuals – MTCN&I.

Στη συγκεκριμένη προτεραιότητα η Ελλάδα συμμετέχει ως Συνοδηγός (Co-Driver), ενισχύοντας τη συνεργασία των ευρωπαϊκών Αρχών απέναντι στα εγκληματικά δίκτυα και στις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με αυτά.

Παράλληλα, η επιχείρηση εντάσσεται στη δράση «Tracking Dirty Money: The role of MTCN&I in Global Laundering Schemes». Στη δράση αυτή, το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή (Action Leader), σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής (ARO GREECE) της Γ.Δ. Δ.Ε.Ο.Σ. της Α.Α.Δ.Ε.

«Follow the money» για τον εντοπισμό των παράνομων περιουσιακών στοιχείων

Κεντρική φιλοσοφία της συγκεκριμένης επιχειρησιακής προσέγγισης είναι η αρχή «follow the money». Με βάση αυτή τη λογική, οι έρευνες των Αρχών δεν σταματούν στον εντοπισμό ή τη σύλληψη των μελών εγκληματικών οργανώσεων.

Αντίθετα, παράλληλα με τις έρευνες για τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες, επιχειρείται να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του χρήματος και να εντοπιστούν τα περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες. Στόχος είναι τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία να κατασχεθούν και, σε επόμενο στάδιο, να δημευθούν.

Η αφαίρεση των παράνομων εσόδων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποδυνάμωση των εγκληματικών δικτύων, καθώς περιορίζει την οικονομική και επιχειρησιακή τους ισχύ. Παράλληλα, μειώνει τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτούν νέες εγκληματικές ενέργειες, να διευρύνουν τη δράση τους και να διοχετεύουν τα παράνομα κέρδη που αποκτούν στη νόμιμη οικονομία.