Δικαστήριο στην Τουρκία καταδίκασε τέσσερις πρώην εργαζόμενους της καφετέριας της τουρκικής Βουλής σε ποινές φυλάκισης για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης ανήλικων ασκούμενων, ενώ αθώωσε έναν πέμπτο κατηγορούμενο.

Η υπόθεση αφορά τέσσερα κορίτσια κάτω των 18 ετών, τα οποία πραγματοποιούσαν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον χώρο εργασίας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, οι ανήλικες φέρονται να κακοποιήθηκαν ή να παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά από εργαζόμενους στην καφετέρια της Βουλής.

Οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο

Το 57ο Ποινικό Δικαστήριο Πρώτου Βαθμού της Άγκυρας καταδίκασε τον Durmuş Uğurlu σε ποινή φυλάκισης 7 ετών και 4 μηνών.

Ο Recep Seven καταδικάστηκε σε 6 έτη και 3 μήνες, ο Halil İlker Güner σε 2 έτη και 4 μήνες και ο İbrahim Beşlioğlu σε 2 έτη και 3 μήνες, για κατηγορίες που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση ανηλίκων.

Το δικαστήριο αθώωσε τον Ramazan Çetin, κρίνοντας ότι τα στοιχεία δεν επαρκούσαν για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος.

Παρά τις καταδίκες, το δικαστήριο δεν διέταξε την επιστροφή των καταδικασθέντων στη φυλακή, λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο που είχαν ήδη περάσει σε προφυλάκιση.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Η υπόθεση άρχισε μετά από καταγγελία μίας από τις ασκούμενες στην αστυνομία τον Δεκέμβριο.

Η ανήλικη κατήγγειλε ότι είχε δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση από εργαζόμενο της καφετέριας κατά τη διάρκεια της πρακτικής της στη Βουλή.

Στη συνέχεια, οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι συνολικά πέντε εργαζόμενοι της καφετέριας εμπλέκονταν σε σεξουαλική κακοποίηση ή παρενόχληση τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών.

Κατά την τελική ακροαματική διαδικασία, και οι πέντε κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες και ζήτησαν την αθώωσή τους.

Οι συλλήψεις, η αποφυλάκιση και η νέα κράτηση

Οι κατηγορούμενοι είχαν αρχικά συλληφθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Τον Φεβρουάριο αφέθηκαν ελεύθεροι εν αναμονή της δίκης, ωστόσο ανώτερο δικαστήριο διέταξε την εκ νέου σύλληψή τους, μετά από προσφυγή της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας.

Παρέμειναν υπό κράτηση μέχρι τον Ιούνιο, όταν το δικαστήριο τους άφησε ξανά ελεύθερους με περιοριστικούς όρους πριν από την έκδοση της απόφασης.

Εσωτερική έρευνα στη Βουλή

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, η τουρκική Βουλή ξεκίνησε εσωτερική έρευνα και επέβαλε πειθαρχικά μέτρα στους εργαζόμενους.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινές φυλάκισης έως και 16,5 ετών για κάθε κατηγορούμενο, για αδικήματα που αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση στην Τουρκία, καθώς αφορά ανήλικες ασκούμενες σε χώρο που συνδέεται άμεσα με τον ανώτατο νομοθετικό θεσμό της χώρας.

Δεν είναι η πρώτη υπόθεση στη Βουλή

Η υπόθεση δεν είναι η πρώτη που αφορά καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από προσωπικό της τουρκικής Βουλής.

Το 2018, η Βουλή είχε επιβεβαιώσει ότι άνδρας υπάλληλος είχε παρενοχλήσει 16χρονη ασκούμενη στο κεντρικό κτίριο. Τότε, μετά από εσωτερική έρευνα, ο εργαζόμενος είχε απομακρυνθεί από τη δημόσια υπηρεσία.