Στην αντεπίθεση πέρασε ο Ντόναλντ Τραμπ για την κριτική που δέχεται από διάσημους Αμερικανούς, ανεβάζοντας ένα βίντεο που δημιούργησε με τεχνητή νοημοσύνη και τον εμφανίζει ντυμένο γιατρό.

«Εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει διαγνωστεί με TDS;», ρωτάει στο βίντεο, αναφερόμενος στο Σύνδρομο Διαταραχής Τραμπ (Trump Derangement Syndrome), έναν όρο που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για να χαρακτηρίζει όσους αντιτίθενται στις πολιτικές του.

«Ευτυχώς, είμαι ο Δόκτωρ Τραμπ και έχω ένα σχέδιο θεραπείας», λέει στο βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων και στη συνέχεια εμφανίζει διάφορους διάσημους που δήθεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Μεταξύ άλλων, διακρίνονται οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Τζούλια Ρόμπερτς και Ρόζι Ο’Ντόνελ να υποστηρίζουν ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν, πως είναι διαρκώς οργισμένοι και ότι ανησυχούν για το μέλλον.

«Κλείστε τα fake news, κάντε τις προσευχές σας και, αν αισθανθείτε άγχος, πιείτε μια diet coke, όπως εγώ. Θα δείτε μια εντυπωσιακή διαφορά στη ζωή σας», πρότεινε ως θεραπεία ο «γιατρός» Τραμπ στο τέλος του βίντεο.

Δείτε το βίντεο: