Δημόσιο ραβδισμό υπέστη ένα ζευγάρι στην Ινδονησία, επειδή φιλήθηκε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, σε υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις για την εφαρμογή του ισλαμικού νόμου στην επαρχία Άτσε.

Το ζευγάρι, ένας 22χρονος άνδρας και μια 25χρονη γυναίκα, κρίθηκε ένοχο από δικαστήριο της Σαρία για παραβίαση του ισλαμικού νόμου, καθώς οι δύο τους φιλήθηκαν χωρίς να είναι παντρεμένοι.

Το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή 25 μαστιγωμάτων στον καθένα, η οποία μειώθηκε σε 21, καθώς είχαν ήδη εκτίσει τέσσερις μήνες στη φυλακή.

Η ποινή εκτελέστηκε δημόσια, μπροστά σε τουλάχιστον 100 θεατές, σε σκηνή που είχε στηθεί στο πάρκο Bustanosalatin στην Μπάντα Άτσε.

Το βίντεο που έγινε viral και η σύλληψη

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του ζευγαριού σημειώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, όταν οι δύο νέοι φιλήθηκαν μέσα σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια live μετάδοσης στο TikTok.

Το βίντεο έγινε viral και προκάλεσε καταγγελίες προς τις τοπικές αρχές της Σαρία.

Το ζευγάρι συνελήφθη τον Απρίλιο και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο έκρινε ότι παραβίασαν τους κανόνες ηθικής που ισχύουν στην Άτσε.

Κατά την εκτέλεση της ποινής, ο ραβδισμός πραγματοποιήθηκε από άτομα που φορούσαν μακριές ρόμπες και κουκούλες, χρησιμοποιώντας ράβδο από ρατάν.

Η Άτσε και η εφαρμογή της Σαρία

Η Άτσε είναι η μόνη επαρχία της Ινδονησίας, χώρας με μουσουλμανική πλειοψηφία αλλά κοσμικό κράτος, όπου εφαρμόζεται επίσημα μια εκδοχή του ισλαμικού νόμου.

Η κεντρική κυβέρνηση της Ινδονησίας παραχώρησε στην επαρχία το δικαίωμα να εφαρμόζει θρησκευτικό νόμο το 2006, στο πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας που έβαλε τέλος σε αυτονομιστική σύγκρουση.

Το 2015, η Άτσε επέκτεινε την εφαρμογή της Σαρία ώστε να ισχύει και για τους μη μουσουλμάνους, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 1% του πληθυσμού της επαρχίας.

Ποινές έως και 100 μαστιγώματα

Η τοπική νομοθεσία προβλέπει ποινές έως και 100 μαστιγωμάτων για παραβάσεις που θεωρούνται ηθικού χαρακτήρα.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μοιχεία, οι ομοφυλοφιλικές σεξουαλικές πράξεις, η κατανάλωση αλκοόλ και η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

Ποινές ραβδισμού μπορούν επίσης να επιβληθούν σε γυναίκες που θεωρείται ότι φορούν στενά ρούχα ή σε άνδρες που δεν παρευρίσκονται στην προσευχή της Παρασκευής.

Στην υπόθεση του ζευγαριού, οι αρχές κατάσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο και μια μνήμη USB που περιείχαν το βίντεο της ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, τα οποία χαρακτηρίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία και πρόκειται να καταστραφούν.

Μια υπόθεση που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η δημόσια εκτέλεση της ποινής επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για την εφαρμογή της Σαρία στην Άτσε και τις καταγγελίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για σκληρές, εξευτελιστικές και δυσανάλογες τιμωρίες.

Παρότι η Ινδονησία παραμένει κοσμικό κράτος, η ειδική αυτονομία της Άτσε επιτρέπει στην επαρχία να εφαρμόζει ένα αυστηρότερο θρησκευτικό πλαίσιο, το οποίο έχει προκαλέσει επανειλημμένα διεθνείς αντιδράσεις.

Η υπόθεση του νεαρού ζευγαριού δείχνει πόσο αυστηρά μπορούν να εφαρμοστούν οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς στην επαρχία, ακόμη και όταν πρόκειται για μια πράξη που σε άλλες περιοχές της χώρας δεν θα είχε ποινική διάσταση.