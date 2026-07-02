Θολό τοπίο επικρατεί στην οικονομία των ΗΠΑ, καθώς τα τελευταία στοιχεία για την απασχόληση προκαλούν έντονο πονοκέφαλο σε αναλυτές και επενδυτές. Από τη μία πλευρά, ο δείκτης της ανεργίας κατέγραψε θετική πτώση, υποχωρώντας στο 4,2% τον Ιούνιο από το 4,3% του προηγούμενου μήνα. Από την άλλη, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υπέστη καθίζηση, καθώς άγγιξε μόλις τις 57.000, τη στιγμή που οι προβλέψεις των ειδικών έκαναν λόγο για τουλάχιστον 110.000 θέσεις.

Αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ αντικρουόμενων δεδομένων συμπληρώνεται από την αναθεώρηση των «καθαρών» θέσεων των προηγούμενων μηνών προς τα κάτω, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα στη Wall Street για την πορεία της ανάπτυξης.



Συγκεντρωτικά, από τον Απρίλιο μέχρι Ιούνιο, δημιουργήθηκαν 334.000 νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή περίπου 110.000 μηνιαίως. Η έκπληξη προέρχεται από τον τομέα της αναψυχής και των εστιατορίων/ξενοδοχείων, όπου χάθηκαν 61.000 θέσεις, ενώ αντιθέτως αναμενόταν να αυξηθούν, εν μέρει και λόγω του Μουντιάλ, αφού οι ΗΠΑ φιλοξένησαν πολλούς από τους αγώνες τις προηγούμενες ημέρες. Η στατιστική υπηρεσία επισήμανε ότι οι προσλήψεις ήταν «χαμηλότερες» από το συνηθισμένο στην αρχή της καλοκαιρινής σεζόν.



Συνολικά, περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Αμερικανοί είναι άνεργοι και τα περίπου 2 εκατομμύρια από αυτούς θεωρούνται μακροχρόνια άνεργοι.



Το τελευταίο διάστημα αυξάνονταν οι ελπίδες για «αφύπνιση» της αγοράς εργασίας η οποία είχε μείνει στάσιμη πέρυσι, κυρίως από τη στιγμή που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους σαρωτικούς δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα. Οι ειδικοί αποκαλούν αυτήν την κατάσταση «low hire, low fire», δηλαδή «λίγες προσλήψεις αλλά και λίγες απολύσεις».



Οι αναταράξεις που προκαλεί εξάλλου η Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν πρόσθετη αβεβαιότητα για το πόσες και ποιες θέσεις εργασίας θα είναι αναγκαίες στο μέλλον. «Οι επιχειρήσεις στρέφονται ολοένα και περισσότερο στην ΤΝ για να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να χαλιναγωγήσουν το κόστος του εργατικού δυναμικού όμως, μέχρι τώρα, η τεχνολογία αυτή δείχνει ότι ευνοεί μάλλον την επιλεκτικότητα στις προσλήψεις παρά ότι οδηγεί σε απολύσεις σε ευρεία κλίμακα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο οικονομολόγος Γκρέγκορι Ντάκο, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.