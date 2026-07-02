Γραπτά μηνύματα που αντάλλαξε ο 20χρονος Νικήτας με τον αδελφό του έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ρίχνοντας νέο φως στο παρασκήνιο πίσω από τη δολοφονία στην Αμμουδάρα που συντάραξε την Κρήτη πριν από δύο μήνες.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των συνομιλιών που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα, ο νεαρός βίωνε έντονο φόβο μετά το τροχαίο δυστύχημα όπου έχασε τη ζωή του ο φίλος του, θεωρώντας ότι αποτελούσε ξεκάθαρο στόχο.

Στα συγκεκριμένα μηνύματα, ο αδελφός του θύματος είχε προτείνει να πάρει εκείνος το όχημα για προστασία, με τον Νικήτα να αρνείται την προσφορά, απαντώντας πως ο δράστης έψαχνε αποκλειστικά τον ίδιο και δεν επιθυμούσε να θέσει σε κίνδυνο την οικογένειά του.

Η μητέρα του αδικοχαμένου νέου, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή, περιέγραψε τις τραγικές στιγμές που βιώνει:

«Δεν πρόλαβα να αγκαλιάσω το παιδί μου ζωντανό, να του πω πόσο πολύ το αγαπώ. Αυτό είναι κάτι που θα με συνοδεύει για όλη μου τη ζωή. Δεν εύχομαι σε καμία μητέρα να ζήσει έναν τέτοιο εφιάλτη».

Η καθημερινότητα της απώλειας και οι προφυλακίσεις

Η ίδια περιέγραψε το κλίμα που επικρατεί στο σπίτι δύο μήνες μετά το έγκλημα, την ώρα που ο πατέρας του 20χρονου επισκέπτεται καθημερινά το νεκροταφείο.

«Κοιτάζω το αυτοκίνητό του και περιμένω να εμφανιστεί ξαφνικά, όπως συνήθιζε, για να μου κάνει αστεία. Κάθε βράδυ περιμένω να ανοίξει η πόρτα. Όσο περνά ο καιρός, ο πόνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος», δήλωσε η μητέρα του Νικήτα, προσθέτοντας για την προσωπικότητα του γιου της και τη συνέχεια της δικαστικής μάχης:

«Ήταν ένα παιδί ευγενικό, που δεν ήθελε να βλάψει κανέναν. Αυτό θέλω να μείνει στη μνήμη όλων. Προσπαθώ να σταθώ όρθια για τα υπόλοιπα παιδιά μου, όμως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι».

Η θέση της οικογένειας για οργανωμένο σχέδιο

Οι συγγενείς του θύματος υποστηρίζουν σταθερά ότι η δολοφονία στην Αμμουδάρα δεν αποτέλεσε ένα τυχαίο περιστατικό ή μια λογομαχία της στιγμής, αλλά ήταν το αποτέλεσμα προσχεδιασμένων απειλητικών ενεργειών που είχαν εκδηλωθεί το προηγούμενο διάστημα.

Για την υπόθεση έχουν ήδη οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος, καθώς και η σύζυγός του, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.