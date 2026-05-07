Αρχαία τραγωδία θυμίζει το φονικό στην Κρήτη όσο συνεχίζονται οι αποκαλύψεις, με τις νέες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δολοφονημένος Νικήτας οδηγούσε το 2023 το αμάξι των γονιών του 17χρονου φίλου του που σκοτώθηκε στο τροχαίο.

Συγκεκριμένα, η μητέρα του 17χρονου έδωσε το αμάξι στον γιο της, που δεν διέθετε δίπλωμα. Έτσι, ο 17χρονος βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και οδήγησε ο Νικήτας, που τότε ήταν 18 ετών και διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Οι «Αποκαλύψεις» προχώρησαν στην παραπάνω αποκάλυψη και στη συνέχεια η εκπομπή του ΑΝΤ1 πρόβαλε ένα συγκλονιστικό βίντεο, που δείχνει ακριβώς τη στιγμή του φονικού τροχαίου.

Στο βίντεο που προβλήθηκε, διακρίνεται το αυτοκίνητο να βγαίνει εκτός πορείας, να συγκρούεται και να κάνει περιστροφή 360 μοιρών, μέχρι που ακινητοποιήθηκε.

Προσοχή, το βίντεο περιέχει σκληρές εικόνες:

Φόβοι για βεντέτα

Η δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο πατέρα του νεκρού φίλου του έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο της Κρήτης, οι οποίοι μιλούν ανοιχτά για τον κίνδυνο βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Το καρτέρι θανάτου στον νεαρό άνδρα, τον οποίο ο 54χρονος εκτέλεσε με 6 σφαίρες -όσες είχε συνολικά στο 38άρι περίστροφό του- και στη συνέχεια κλότσησε τουλάχιστον δύο φορές ενώ βρισκόταν νεκρός στο οδόστρωμα, έχει προκαλέσει την οργή της οικογένειας του θύματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αμμουδάρα έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις και υπάρχει συνεχώς περιπολικό έξω από τα σπίτια των δύο οικογενειών, ενώ χαρακτηριστικό του κλίματος είναι ότι ο 54χρονος και η 56χρονη σύζυγός του δεν οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου, αλλά πήγε ο εισαγγελέας στην Αστυνομική Διεύθυνση προκειμένου να τους απαγγείλει κατηγορίες.

Όπως αποτυπώνεται και στα σχετικά δικόγραφα, ο 54χρονος όχι απλά δεν σταμάτησε να χρεώνει τον θάνατο του 17χρονου γιου του από τροχαίο δυστύχημα στον 21χρονο φίλο του που οδηγούσε τότε, αλλά φαίνεται ότι έψαχνε τρόπο να σκοτώσει.

Μετά τις απειλές και τα επεισόδια, στο σπίτι του 21χρονου είχαν τοποθετηθεί ακόμη και εξωτερικές κάμερες ασφαλείας, ενώ στον 54χρονο απαγορευόταν να τον προσεγγίσει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

Τίποτα απ’ όλα αυτά όμως δεν ήταν αρκετό για να σταματήσει τον 54χρονο, που πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες -μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Δίωξη ασκήθηκε και στη σύζυγό του για συνέργεια, ενώ και οι δύο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα.

«Έκανα αυτό που έπρεπε», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά κουβαλούσε μέσα του εδώ και χρόνια την επιθυμία εκδίκησης για τον θάνατο του 17χρονου γιου του.