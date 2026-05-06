Ανατροπή φαίνεται να υπάρχει στο άγριο φονικό στην Κρήτη, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πραγματογνώμονας που ερεύνησε το τροχαίο του 2023, όπου σκοτώθηκε ο γιος του δράστη, με αποτέλεσμα ο 54χρονος να ζητήσει εκδίκηση.

Ο πραγματογνώμονας Γιάννης Ρούσσης δήλωσε ότι προσελήφθη από την οικογένεια του 17χρονου για να διερευνήσει τα αίτια του τροχαίου, με αυτούς να μην προχωρούν σε κάποια νομική κίνηση, όταν έλαβαν τα αποτελέσματα. Αυτό, αν επιβεβαιωθεί, ανατρέπει τα αίτια του φονικού, καθώς ο 54χρονος υποστήριξε ότι δολοφόνησε τον νεαρό, επειδή δεν τιμωρήθηκε από τη Δικαιοσύνη, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί αν δεν οδηγήθηκε ποτέ εκεί η υπόθεση.

«Το ατύχημα έγινε Οκτώβριο του 2023, εγώ με τους γονείς του 17χρονου συναντήθηκα το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς. Ζήτησαν να τους εξηγήσω και ερμηνεύσω γιατί εξετράπη το όχημα. Είδα δύο ανθρώπους που είχαν μεγάλο πόνο. Ήταν συγκαταβατικοί και ζητούσαν να μάθουν πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό. Τότε ήταν δύο άνθρωποι που ήταν χαμένοι. Όταν τους συνάντησα δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι θα εξελιχθούν έτσι οι καταστάσεις», είπε στις «Αποκαλύψεις».

«Τότε δεν κατατέθηκε αγωγή, μάλλον δεν έχει κατατεθεί ακόμη και τώρα. Δεν έχει γίνει ποινικό δικαστήριο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι μέχρι τώρα δεν έχω καμία ενημέρωση για αυτό το κομμάτι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Πώς έγινε το τροχαίο

Ο Γιάννης Ρούσσης περιγράφοντας το φονικό τροχαίο, δήλωσε ότι πίσω από το όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος που δολοφονήθηκε, ήταν το αυτοκίνητο της αδερφής του.

Συγκεκριμένα, είπε:

«Το τροχαίο έγινε στις 2 το βράδυ του Σαββάτου 20 Οκτωβρίου 2023. Ήταν σε ανοιχτή στροφή, που υπάρχει ένα διάζωμα. Υπάρχουν δύο βίντεο τουλάχιστον και είναι από τις λίγες φορές που καταγράφεται ακριβώς τι έγινε.

Το όχημα προπορεύεται και πίσω φαίνεται άλλο όχημα στο οποίο επέβαινε η αδερφή του 21χρονου. Ο 21χρονος εκτρέπεται της πορείας του αριστερά, μπαίνει στο διάζωμα, προσκρούει σε κολώνα, συνεχίζει για 15 μέτρα και ξαναχτυπάει σε άλλη κολώνα που υπήρχε μέσα στο διάζωμα, καθώς περιστράφηκε με τη δεξιά πλευρά. Το όχημα στη δεύτερη πρόσκρουση περιστράφηκε 360 μοίρες.

Υπολογίσαμε από τα καρέ την ταχύτητα πριν εκτραπεί και όταν εξετράπη για δεύτερη φορά. Ήταν σχεδόν διπλάσια και παραπάνω του ορίου, το οποίο είναι 50 χιλιόμετρα.»