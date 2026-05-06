Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για το φονικό στην Κρήτη, με την πλευρά του θύματος να υποστηρίζει ότι ο 54χρονος δράστης είχε γίνει σκιά του 21χρονου Νικήτα, επιχειρώντας συνεχώς να τον δολοφονήσει, ακόμη και πριν από λίγες μέρες.

Η δικηγόρος της οικογένειας του νεκρού, Αλεξάνδρα Σπανάκη, είπε ότι ο 21χρονος ζούσε επί μακρόν υπό καθεστώς φόβου και απειλών από την πλευρά του 54χρονου δράστη.

Επίσης, ξαδέρφη του θύματος περιέγραψε στις «Αποκαλύψεις» τις πιέσεις που ασκούνταν στην οικογένεια του 21χρονου, όπως και τις απόπειρες κατά της ζωής του ξαδέρφου της. Επιπλέον, δήλωσε ότι η αστυνομία όχι μόνο δεν ερεύνησε τις καταγγελίες, αλλά χαρακτήρισε τρελούς τους συγγενείς της που ζήτησαν βοήθεια.

«Ήταν σε επιφυλακή όλοι και τα αδέλφια και όλοι. Πριν 2 εβδομάδες πήγε πάλι να τον φάει και πρόλαβε μια γυναίκα και τον έβαλε μέσα στο σπίτι της. Το παιδί σχολούσε από τη δουλειά και πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια και τον πέτυχε στο σκοτάδι μέσα», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στην αστυνομία, η αδερφή του πάλευε να τον βάλουν φυλακή, είχε γίνει η σκιά του, δεν κοιμόντουσαν κανείς, η αδερφή του πάλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτός είχε κάνει εγχείρηση καρδιάς πριν περίπου ένα μήνα, το παιδί είχε πρόβλημα από την ώρα που γεννήθηκε, έχει κάνει πόσα χειρουργεία καρδιάς και τον βάλαμε μέσα, με το ζόρι τον βάλαμε να κάνει εγχείρηση, τον παρακαλούσαμε, ο πατέρας του έκλαιγε, η μάνα του έκλαιγε, λέει “αφού θα πεθάνω, δεν το ξέρετε; Θα με φάνε”», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Ήξερε ότι θα πεθάνει, αφού τον είχαν απειλήσει. Πήγαινε η μαμά του αυτουνού του παιδιού που είχε σκοτωθεί, είχε πάρει τηλέφωνο και πήγαινε στη δουλειά της μάνας του και την απειλούσανε. Είχε γίνει κοπελιά μεγάλο πρόβλημα, η κατάσταση τραγική. Η ξαδέρφη μου πήγε τότε που έγινε τελευταία φορά η απόπειρα να τον σκοτώσει, πήγε η ξαδέρφη μου στην αστυνομία και οι αστυνομικοί της σηκώσανε το χέρι, γιατί λέει αυτά που λέει είναι τρελά».

«Πριν μια εβδομάδα ήταν από κάτω και με φώναξε η ξαδέρφη μου να πάμε να φάμε, γιατί είχε φτιάξει φαγητό και τον είδα και του λέω “σήκω φύγε από την Κρήτη”, “μα όπου και να πάω, θα με βρουν, θα με φάνε” λέει. Κοπελιά δεν μπορείς να καταλάβεις τι καλό παιδί ήταν, τι καλό παιδί, δεν υπάρχει καλύτερο παιδί», είπε στις «Αποκαλύψεις».

Πώς έγινε το έγκλημα

Η ξαδέρφη του 21χρονου υποστήριξε ότι ο Νικήτας μιλούσε με την κοπέλα του τη στιγμή που δολοφονήθηκε.

«Το παιδί λέει μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό, με την κάμερα, με την κοπέλα του μιλούσε και την ώρα που του έπαιξε την πρώτη και την έφαγε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού και πήρε τηλέφωνο την αδερφή του και μας πήρε όλους τηλέφωνο», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Η αδελφή του πάλευε και οι αδελφές του έλεγαν “φύγε”, προχθές που ήμασταν μαζί του λέω “φύγε από την Κρήτη”. Το παιδί είχε τυραννηθεί πάρα πολύ, τον κυνηγούσε, δεν τον άφηνε να ξυπνήσει, έφευγε από το σπίτι, ο πατέρας του κοιμόταν στον καναπέ με τα παπούτσια», σημείωσε η ξαδέρφη του νεκρού.

«Να κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος»

Ότι η οικογένεια του 21χρονου θύματος, ζούσε επί μακρόν υπό καθεστώς φόβου και απειλών από την πλευρά του 54χρονου δράστη, ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος της οικογένειας του νεκρού νεαρού, Αλεξάνδρα Σπανάκη.

Όπως είπε, «σε όλο αυτό το διάστημα μετά το τροχαίο η οικογένεια δεχόταν απειλές», ενώ τα μέλη της είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα στις Αρχές. «Το παιδί, οι γονείς και τα αδέρφια πήγαιναν στην αστυνομία και εγώ προσωπικά είχα επικοινωνήσει», σημείωσε, περιγράφοντας μια συνεχή κατάσταση πίεσης, καθώς «ήταν συνεχώς σε καθεστώς φόβου και απειλής», όπως τόνισε.

Αναφερόμενη στη δολοφονία του νεαρού, η κα Σπανάκη υπογράμμισε ότι η οικογένεια βιώνει «ένα δράμα» και πως αυτό που προέχει αυτή την ώρα, είναι η διαχείριση της απώλειας. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι θα κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες «προκειμένου η οικογένεια να δείξει στις Αρχές ότι εκείνοι με αξιοπρέπεια σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν».

Η κα Σπανάκη επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει την υπόθεση από τυχόν καθυστερήσεις στη διερεύνηση του τροχαίου δυστυχήματος, στο οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο γιος του 54χρονου δράστη, που ήταν συνοδηγός στο όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο ο 54χρονος.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 54χρονου και της συζύγου του, Γιώργος Κοκοσάλης, χαρακτήρισε την πράξη «πολλαπλώς κατακριτέα» και «καταδικαστέα», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για ηρεμία. «Θα ήθελα πραγματικά να κάνω έκκληση για κοινωνική ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «σύνθετο φαινόμενο» και μια «χρονίζουσα συνθήκη βρασμού ψυχικής ορμής», ενώ υποστήριξε, ότι ο εντολέας του «δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μαζί με το παιδί του πέθανε και ο ίδιος».

Αναφερόμενος στα γεγονότα, επισήμανε ότι ο 54χρονος «δεν κυκλοφορούσε οπλοφορώντας με σκοπό να κάνει ζημιά», ενώ υπογράμμισε ότι ο δράστης «είναι συντετριμμένος και μετανοημένος». Τέλος, επανέλαβε την ανάγκη να μην υπάρξει περαιτέρω όξυνση, τονίζοντας ότι πρέπει να «κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος» και εκφράζοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θύματος.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το νεαρό και όπως είπε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος στην Αστυνομία, εύχεται να τον συγχωρέσει κάποια στιγμή και τον ίδιο ο Θεός» κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης.