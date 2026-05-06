Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, το απόγευμα της Τρίτης (5/5/2026), με την οικογένεια και τους φίλους του να τον αποχαιρετούν με λόγια που ραγίζουν καρδιές.

Η αδελφή του άτυχου νεαρού επέλεξε να πει το τελευταίο «αντίο» μέσα από μια σπαρακτική μαντινάδα, αποτυπώνοντας τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.

«Δυο μοιρολόγια πείτε του

Του Όμορφου Νιού που φεύγει

Για δε γλεντά δε τραγουδεί

Και δε ξαναχορεύγει… Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη

Ποιο ξεροβόρι δυνατό

Και ποιο βαθύ σκοτάδι

Πουλί μου σε ξορίσανε

Στον ουρανό του Άδη…Βέρα Σουλτάτου Ξυλούρη»

Από την τραγωδία του 2023 στη νέα αιματηρή εξέλιξη

Η υπόθεση συνδέεται με ένα τραγικό περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Νοέμβριο του 2023, όταν ο φίλος του Νικήτα, Γιώργος, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Οι δύο νεαροί διατηρούσαν στενή, σχεδόν αδελφική σχέση.

Ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου, συντετριμμένος από την απώλεια του γιου του, φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο τον 21χρονο. Παρά τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν εκδοθεί, η ένταση δεν εκτονώθηκε ποτέ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 54χρονος έστησε καρτέρι στον νεαρό στην περιοχή της Αμμουδάρας. Αρχικά τον εμβόλισε με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια τον καταδίωξε, πυροβολώντας τον επανειλημμένα μπροστά στα μάτια δεκάδων αυτοπτών μαρτύρων.

Λίγο πριν τις 18:45, ακούστηκαν τουλάχιστον έξι πυροβολισμοί. Ο χρόνος «πάγωσε» για την οικογένεια του Νικήτα, με τη μητέρα του να αντικρίζει το παιδί της νεκρό στον δρόμο. Ο δράστης παραδόθηκε λίγα λεπτά αργότερα στις αρχές.

«Φέρτε λουλούδια, όχι σφαίρες» – Η συγκλονιστική παράκληση

Σε μια ανάρτηση που προκαλεί ρίγη, η αδελφή του Νικήτα ζητά από όσους παραστούν στην κηδεία να τιμήσουν τη μνήμη του με αξιοπρέπεια:

«Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι… θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά… φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα».

Η κηδεία του 21χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής στον Μυλοπόταμο, με την οικογένεια να ζητά από τον κόσμο να φορέσει λευκά, ως ένδειξη τιμής και αγάπης.

Το δράμα ολοκληρώνεται με το συγκινητικό μήνυμα του συζύγου της αδελφής του, ο οποίος αποχαιρετά τον Νικήτα με λόγια που αποτυπώνουν τον ανεκπλήρωτο χρόνο και τα όνειρα που έμειναν πίσω: «Καλό ταξίδι… το σπίτι θα στο κάνουμε όπως το θέλαμε, για να το καμαρώνεις από εκεί ψηλά…»