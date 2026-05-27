Με μια άκρως εξομολογητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανιψιά της Γωγώς Μαστροκώστα αποχαιρέτησε δημόσια τη θεία της, λίγες ώρες μετά το τελευταίο αντίο.

Η ίδια θέλησε να εστιάσει στη δύναμη ψυχής που επέδειξε η 56χρονη πρώην γυμνάστρια και μοντέλο στην πολυετή μάχη της με τον καρκίνο, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τα χρόνια που έζησαν μαζί.

Στο μήνυμά της, το οποίο ανέβηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ταφής, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η θεία μου, το είδωλο μου, ήταν ένας άγγελος που πλέον θα μας φυλάει για πάντα. Έλαμπε σαν άνθρωπος όχι μόνο για την ομορφιά της αλλά για την ψυχή της. Ήταν πολύ γενναία, πραγματικά μια μαχήτρια. Είμαι πολύ τυχερή που είχα την ευκαιρία να μεγαλώσω με αυτή δίπλα μου και να νιώσω την αγάπη της. Γιατί άμα έχεις την αγάπη της θείας μου δεν χρειάζεσαι τίποτε άλλο στον κόσμο. Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν άγγελο. Σε αγαπώ πολύ θεία μου, εύχομαι να σου μοιάζω όντως όσο μου λένε».

Το τελευταίο αντίο σε Ελληνικό και Μεσολόγγι

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, όπου πλήθος κόσμου από τον αθλητικό και τον καλλιτεχνικό χώρο συγκεντρώθηκε για να την τιμήσει.

Αμέσως μετά, η σορός της Γωγώς Μαστροκώστα μεταφέρθηκε στον τόπο καταγωγής της, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή στο εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου σε στενό οικογενειακό κύκλο.