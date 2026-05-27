Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας οδηγήθηκε η υπόθεση δύο γονέων Ρομά που εκπαίδευαν τα παιδιά τους σε κλοπές και μάλιστα τα έπαιρναν μαζί τους σε ληστείες.

Οι κατηγορούμενοι εκπαίδευαν τα τρία τέκνα τους από πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται σε δεκάδες κλοπές, ακόμη και ληστείες και φθορές ξένης περιουσίας.

Ενδεικτικό είναι ότι ο 20χρονος σήμερα γιος τους, μέχρι να φτάσει στην ηλικία των 18, είχε στο «ενεργητικό» του 27 κλοπές, 2 ληστείες και 1 δικογραφία για σύσταση συμμορίας. Και ο μικρός γιος της οικογένειας όμως, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου αδερφού, έλαβε μέρος από την ηλικία των 10 μέχρι των 14 ετών, σε 15 κλοπές, 1 ληστεία και 1 περίπτωση φθοράς ξένης περιουσίας.

Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για το μεγάλο γιο του ζευγαριού που έχει… «μόνο» 9 δικογραφίες για κλοπές. Το εξοργιστικό όμως στην περίπτωσή του είναι ότι τουλάχιστον σε μία από αυτές, ο ανήλικος γιος καθοδηγούνταν από τον ίδιο του τον πατέρα σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία.

Το Δικαστήριο τους έκρινε ένοχους και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για την παραμέληση του κάθε παιδιού ξεχωριστά, κάτι που μεταφράστηκε σε σύνολο ποινής 12 μηνών (6+3+3) τόσο για τον πατέρα όσο και για τη μητέρα, με την εκτέλεσή της να αναστέλλεται επί 3ετία.