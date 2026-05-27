Στο κοιμητήριο του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας γράφτηκε ο επίλογος για τη Γωγώ Μαστροκώστα, καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε η ταφή της παρουσία των στενών της συγγενών, φίλων αλλά και των κατοίκων της περιοχής.

Η επιστροφή στον τόπο καταγωγής της αποτελούσε ρητή επιθυμία της ίδιας της 56χρονης, η οποία ήθελε η τελευταία της κατοικία να βρίσκεται δίπλα σε εκείνη του αγαπημένου της πατέρα.

Η τοπική κοινωνία στο Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας συμμετείχε μαζικά στη διαδικασία, με τους μόνιμους κατοίκους να συγκεντρώνονται στο νεκροταφείο προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη της και να προσφέρουν τη συμπαράστασή τους στους οικείους της, οι οποίοι βιώνουν τις πιο δύσκολες στιγμές της απώλειας.

Οι παρευρισκόμενοι συνόδευσαν τη Γωγώ Μαστροκώστα μέχρι το σημείο της ταφής μέσα σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, ολοκληρώνοντας έτσι τις τελετές του αποχαιρετισμού που ξεκίνησαν από την Αττική και κατέληξαν στην ιδιαίτερη πατρίδα της.

Βικτώρια Δέλλα: «Μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου»

Τετάρτης Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό έγινε το πρωί η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα

Η μητέρα της, Σπυριδούλα, ξέσπασε μόλις αντίκρισε το λευκό φέρετρο, λέγοντας: «Καλώς το λουλούδι μου, καλώς το αστέρι μου, άγγελέ μου, αστέρι του ουρανού πέτα ψηλά».

Λίγο αργότερα, ο Τραϊανός Δέλλας μπήκε στον ναό μαζί με την κόρη τους, Βικτώρια, κρατώντας τη από το χέρι.

Στον επικήδειό της, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα είπε:

«Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά και έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά».

Κλείνοντας την ομιλία της, ανέφερε:

«Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σε αγαπώ μαμά, μαμά, δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

Ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα

Ο Τραϊανός Δέλλας μίλησε για τη μάχη που έδωσαν μαζί όλα αυτά τα χρόνια και συγκίνησε όταν είπε:

«Μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου, εσύ μόνο κολύμπα. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο, σε έχασα από δίπλα μου».

Μετά την εξόδιο ακολουθία, το τελευταίο «αντίο» στη Γωγώ Μαστροκώστα συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα έξω από την εκκλησία.