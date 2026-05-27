Σαφή απάντηση στις νέες δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ για τα ελληνικά νησιά έδωσαν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.

Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης νησιών και απαντά ότι δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.

Η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Άμυνας

Πηγές του ΥΠΕΘΑ ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα».

Με τη διατύπωση αυτή, η Αθήνα απαντά ευθέως στην τουρκική ρητορική, η οποία επαναφέρει το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αμφισβητήσεων στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.

«Αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις»

Οι ίδιες πηγές επισήμαναν ότι, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων και πολλαπλών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που βασίζονται σε «αβάσιμες και έωλες νομικά θέσεις» δεν συμβάλλουν ούτε στην περιφερειακή ασφάλεια ούτε στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το μήνυμα της Αθήνας είναι ότι η Τουρκία δεν μπορεί να επικαλείται το Διεθνές Δίκαιο επιλεκτικά, ούτε να χρησιμοποιεί τη ρητορική περί «τετελεσμένων» για να στηρίξει μονομερείς διεκδικήσεις.

Υψηλή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Παράλληλα, οι πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπογράμμισαν ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν διαρκώς υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος.

Όπως τόνισαν, αποστολή τους είναι η συνεπής προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας, σε ένα περιβάλλον όπου η τουρκική ρητορική παραμένει υψηλή και οι αμφισβητήσεις επανέρχονται συστηματικά.

Τι είχε δηλώσει ο Γιασάρ Γκιουλέρ

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας είχε υποστηρίξει ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε «ιστορικά, νομικά και νόμιμα θεμέλια».

Ο Γκιουλέρ επανέφερε το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, λέγοντας ότι οι δραστηριότητες που, κατά την τουρκική πλευρά, αποσκοπούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών με μη στρατιωτικό καθεστώς είναι ασύμβατες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα παραμείνει αδιάφορη απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα που, όπως είπε, στοχεύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, την ασφάλεια και τα συμφέροντά της στις θάλασσες.

Στο βάθος η «Γαλάζια Πατρίδα»

Οι δηλώσεις Γκιουλέρ και η απάντηση της Αθήνας έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα προωθεί το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», επιχειρώντας να δώσει θεσμική μορφή στις τουρκικές θέσεις για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Η συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η Τουρκία συνδυάζει την πολιτική και στρατιωτική ρητορική με την προσπάθεια εσωτερικής νομικής κατοχύρωσης των διεκδικήσεών της σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Κύπρο.

Το μήνυμα της Αθήνας

Η ελληνική απάντηση κινείται σε δύο επίπεδα: αφενός απορρίπτει τις τουρκικές αιτιάσεις ως νομικά αβάσιμες, αφετέρου υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και δεν πρόκειται να δεχθεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων.

Το μήνυμα προς την Άγκυρα είναι σαφές: η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στο Διεθνές Δίκαιο, αλλά δεν αποδέχεται μονομερείς ερμηνείες, αναθεωρητικές προσεγγίσεις και απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.