Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων προς το Ιράν, διαψεύδοντας τα σενάρια περί συμφωνίας με αντάλλαγμα το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «απόλυτο επινόημα» τις πληροφορίες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση για ύπαρξη προσχεδίου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το PBS News την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν εξετάζει καμία ελάφρυνση κυρώσεων προς την Τεχεράνη.

«Όχι, όχι, καθόλου. Καμία άρση κυρώσεων, όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή άρσης κυρώσεων με παράδοση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν.

Η δήλωση Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή και ενώ συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύ των δύο χωρών μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει το «μνημόνιο Ιράν – ΗΠΑ»

Λίγο νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος απέρριψε πλήρως πληροφορίες της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε ανεπίσημο προσχέδιο για τη δημιουργία μνημονίου συνεννόησης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σε επίσημη αντίδρασή της, η αμερικανική πλευρά ανέφερε πως το συγκεκριμένο σχέδιο «δεν αληθεύει» και χαρακτήρισε το υποτιθέμενο μνημόνιο «απόλυτο επινόημα». Η διάψευση ήρθε λίγες ώρες μετά τη μετάδοση του ρεπορτάζ από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τι προέβλεπε το ιρανικό σχέδιο συμφωνίας

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, το προσχέδιο προέβλεπε σειρά κινήσεων αποκλιμάκωσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Μεταξύ άλλων, το Ιράν φέρεται να δεσμευόταν:

να αποκαταστήσει την κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα,

οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρούσαν σε αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Ιράν,

άρση του ναυτικού αποκλεισμού.

Το υποτιθέμενο μνημόνιο παρουσιαζόταν ως αποτέλεσμα των έμμεσων διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο οποίος είχε ξεσπάσει στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες από Τεχεράνη και Ουάσινγκτον δημιουργούν νέο σκηνικό αβεβαιότητας γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό ζήτημα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και τη διεθνή ασφάλεια, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.