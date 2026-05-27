Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης κυρώσεων προς το Ιράν, διαψεύδοντας τα σενάρια περί συμφωνίας με αντάλλαγμα το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης.
Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «απόλυτο επινόημα» τις πληροφορίες που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση για ύπαρξη προσχεδίου μνημονίου συνεννόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το PBS News την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν εξετάζει καμία ελάφρυνση κυρώσεων προς την Τεχεράνη.
«Όχι, όχι, καθόλου. Καμία άρση κυρώσεων, όχι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ανταλλαγή άρσης κυρώσεων με παράδοση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν.
Η δήλωση Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή και ενώ συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές μεταξύ των δύο χωρών μετά τη λήξη των εχθροπραξιών.
Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει το «μνημόνιο Ιράν – ΗΠΑ»
Λίγο νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος απέρριψε πλήρως πληροφορίες της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε ανεπίσημο προσχέδιο για τη δημιουργία μνημονίου συνεννόησης ανάμεσα στις δύο χώρες.
Σε επίσημη αντίδρασή της, η αμερικανική πλευρά ανέφερε πως το συγκεκριμένο σχέδιο «δεν αληθεύει» και χαρακτήρισε το υποτιθέμενο μνημόνιο «απόλυτο επινόημα». Η διάψευση ήρθε λίγες ώρες μετά τη μετάδοση του ρεπορτάζ από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Τι προέβλεπε το ιρανικό σχέδιο συμφωνίας
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση, το προσχέδιο προέβλεπε σειρά κινήσεων αποκλιμάκωσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον. Μεταξύ άλλων, το Ιράν φέρεται να δεσμευόταν:
- να αποκαταστήσει την κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προπολεμικά επίπεδα,
- οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρούσαν σε αποχώρηση στρατιωτικών δυνάμεων από την περιφέρεια του Ιράν,
- άρση του ναυτικού αποκλεισμού.
Το υποτιθέμενο μνημόνιο παρουσιαζόταν ως αποτέλεσμα των έμμεσων διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν μετά το τέλος του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ο οποίος είχε ξεσπάσει στις 28 Φεβρουαρίου.
Οι αντικρουόμενες πληροφορίες από Τεχεράνη και Ουάσινγκτον δημιουργούν νέο σκηνικό αβεβαιότητας γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί κομβικό ζήτημα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και τη διεθνή ασφάλεια, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.