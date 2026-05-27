Σημαντική πρόοδος φάνηκε να καταγράφεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο στις συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για μια πιθανή συμφωνία ειρήνης, ωστόσο οι νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων έφεραν ξανά στο προσκήνιο την ένταση και την αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν φτάσει στο σημείο να συζητούν τις τελικές λεπτομέρειες μιας συμφωνίας, ενώ εκπρόσωπος του Ιράν ανέφερε ότι είχε ήδη επιτευχθεί ένα «πλαίσιο συμφωνίας».

Παράλληλα όμως, οι νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν ανέδειξαν εκ νέου την ανάγκη επίτευξης μιας διπλωματικής λύσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν στο πλαίσιο της «αυτοάμυνας».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη χαρακτήρισε τον αμερικανικό στρατό «τρομοκρατικό» και κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας», προειδοποιώντας ότι «καμία πράξη επιθετικότητας δεν θα μείνει αναπάντητη».

Μάρκο Ρούμπιο: «Η συμφωνία απέχει λίγες ημέρες»

Μετά τις επιθέσεις κατά του Ιράν, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επέμεινε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει την προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους, υπάρχει «ισχυρή σύγκλιση και συμφωνία» σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει ένα προκαταρκτικό σχέδιο συμφωνίας. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται να χρειαστούν ακόμη μερικές ημέρες, ακόμη και για διαφωνίες που αφορούν συγκεκριμένες λέξεις ή διατυπώσεις.

Παράλληλα, υπογράμμισε με έμφαση ότι «θα υπάρξει συμφωνία».

Οι βασικές «κόκκινες γραμμές» του Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Παρά το γεγονός ότι μετά τις πρόσφατες επιθέσεις δεν φαίνεται να έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις συνομιλίες, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ποια θεωρεί η Τεχεράνη ως αδιαπραγμάτευτα σημεία.

Το πυρηνικό πρόγραμμα

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η διατήρηση της «υποδομής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν» δεν αποτελεί αντικείμενο συμβιβασμού. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν η Τεχεράνη να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της.

Τα Στενά του Ορμούζ

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε έναν «ολοκληρωμένο μηχανισμό αποφυγής σύγκρουσης» με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Ωστόσο, το Ιράν θεωρεί «κόκκινη γραμμή» την αναγνώριση από την Ουάσινγκτον του δικαιώματος της Τεχεράνης να διατηρεί δυνατότητες πληροφοριακής και επιχειρησιακής επιτήρησης στα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν επιδιώκει εδώ και καιρό να εξασφαλίσει έναν βαθμό ελέγχου στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό στο πλαίσιο οποιασδήποτε μεταπολεμικής συμφωνίας.

Τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια

Η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν παγωμένα λόγω κυρώσεων αποτελεί επίσης βασική απαίτηση της Τεχεράνης, ιδιαίτερα όσων βρίσκονται στο Κατάρ, σύμφωνα με το Sky News.

Ο ρόλος των Συμφωνιών του Αβραάμ

Τη Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τα κράτη της Μέσης Ανατολής να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ, συνδέοντας την πρωτοβουλία αυτή με οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία ειρήνης με το Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι Συμφωνίες του Αβραάμ θα μπορούσαν να αποτελέσουν «φυσικό συμπλήρωμα», μιας συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ προβλέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ ορισμένων αραβικών χωρών και του Ισραήλ και υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι σήμερα, μεταξύ των χωρών που έχουν υπογράψει περιλαμβάνονται το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μαρόκο και το Σουδάν.