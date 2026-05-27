Ο μεγάλος τελικός του UEFA Conference League ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγιεκάνο έρχεται απόψε, Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 22:00 στον ΑΝΤ1 ζωντανά από το «Leipzig Stadium» της Γερμανίας.

Μία ξεχωριστή ευρωπαϊκή μονομαχία ανάμεσα σε δύο ομάδες που με την σταθερότητά τους ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση και πλέον βρίσκονται μία ανάσα από τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας τους. Ο νικητής του τελικού θα κατακτήσει το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του και θα ολοκληρώσει με ιδανικό τρόπο μία ονειρική σεζόν.

Η Κρίσταλ Πάλας, παρότι έμεινε εκτός οκτάδας στη League Phase και αναγκάστηκε να αγωνιστεί στη νοκ άουτ φάση των πλέι οφ, κατάφερε να φτάσει ως τον τελικό αποκλείοντας στη διαδρομή και ορισμένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, όπως η Φιορεντίνα και η Σαχτάρ. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ κλείνει τον κύκλο της επιτυχημένης θητείας του στο Λονδίνο, με το τελευταίο παιχνίδι στον πάγκο της να είναι ένας μεγάλος ευρωπαϊκός τελικός. O Αυστριακός προπονητής έχει κατακτήσει δύο εγχώριους τίτλους με τους «αετούς» και πλέον βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας της ομάδας, διεκδικώντας τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο για τον σύλλογο του Λονδίνου.

Απέναντί της θα βρεθεί η μαχητική Ράγιο Βαγιεκάνο, που συνεχίζει να γράφει τη δική της ευρωπαϊκή ιστορία. Ένα καλοδουλεμένο σύνολο από τον Ινίγκο Πέρεθ, που επίσης θα αποχωρήσει από την ομάδα μετά τον τελικό, ξεπέρασε ισχυρές ομάδες όπως η Στρασμπούρ, η Σαμσουνσόρ και την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, που έφτασε ένα γκολ μακριά από το να αποκλείσει τη φιναλίστ. Η ισπανική ομάδα θέλει να ολοκληρώσει μία ιστορική πορεία με την κατάκτηση του τροπαίου, χαρίζοντας στους φιλάθλους του τη σημαντικότερη επιτυχία της ιστορίας της.

Στην περιγραφή του μεγάλου τελικού, ο οποίος εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+ θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του ματς με την Pre-Game εκπομπή που θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football, με τον Γρηγόρη Ατρείδη να μεταφέρει το ρεπορτάζ από το γήπεδο ζωντανά από την Λειψία.

Στις 24:00, αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης και την απονομή έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με όλα τα πανηγυρικά στιγμιότυπα, δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην κάμερα του ΑΝΤ1 και τα highlights του τελικού. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης φιλοξενούν στο στούντιο τον Γιάννη Αϊβάζη, ενώ ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος θα σχολιάσει όλα τα πεπραγμένα του αγώνα.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

