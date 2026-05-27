Με γοργούς ρυθμούς προχωρά ο σχεδιασμός για τις νέες προσλήψεις στο Δημόσιο, με την κυβέρνηση να στοχεύει στην έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που έχουν εγκριθεί φτάνει τις 19.500 (για την ακρίβεια 19.489), καλύπτοντας ανάγκες σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και φορέων του κράτους. Να σημειωθεί πως ο προγραμματισμός αυτός είχε «κλειδώσει» ήδη από το προηγούμενο φθινόπωρο, μετά από εισήγηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εσωτερικών και σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει καθιερωθεί, ώστε να υπάρχει καλύτερη οργάνωση και πρόβλεψη για τις ανάγκες στελέχωσης του δημόσιου τομέα.

Καταρχάς, στο πεδίο των προκηρύξεων, το ΑΣΕΠ έχει ήδη ενεργοποιήσει σημαντικό αριθμό θέσεων. Συγκεκριμένα, έχουν προκηρυχθεί περισσότερες από 2.200 θέσεις για αποφοίτους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά δήμους και νομικά τους πρόσωπα των ΟΤΑ Α΄Βαθμού. Παράλληλα, βρίσκεται σε τελικό στάδιο η έκδοση μιας νέας μεγάλης προκήρυξης για περίπου 4.750 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί λίαν συντόμως. Και σε αυτή την περίπτωση, σημαντικό ποσοστό των θέσεων κατευθύνεται προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες αφορούν υποψηφίους που συμμετείχαν στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 με τη συμμετοχή περίπου 47.000 ατόμων. Σε αντίθεση με παλαιότερα μοντέλα, δεν υφίσταται ελάχιστη βάση επιτυχίας, καθώς όλοι οι συμμετέχοντες κατατάσσονται βάσει της βαθμολογίας τους, σε συνδυασμό με πρόσθετα μοριοδοτούμενα κριτήρια.

Την ίδια στιγμή, σε φάση προετοιμασίας βρίσκεται ακόμη μια νέα προκήρυξη για περίπου 5.700 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2025 και 2026. Από αυτές, η πλειονότητα αφορά και πάλι τους δήμους. Η σχετική διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει εντός Ιουνίου, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει αντίστοιχη προκήρυξη για περίπου 4.500 θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και για την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία, καθώς σχεδιάζεται η προκήρυξη περίπου 1.800 θέσεων μέσα στο καλοκαίρι. Οι θέσεις αυτές θα καλύψουν ανάγκες σε υπουργεία, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ανεξάρτητες αρχές, περιφέρειες και δήμους, ενισχύοντας τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.

Στον τομέα της εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας προγραμματίζει περίπου 5.500 νέες προσλήψεις για την επόμενη σχολική χρονιά. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στις αποχωρήσεις εκπαιδευτικών που καταγράφηκαν την προηγούμενη χρονιά, με στόχο την κάλυψη των κενών χωρίς καθυστερήσεις. Οι διαδικασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο, ώστε να υπάρξει έγκαιρη κατανομή των θέσεων πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο.

Να σημειωθεί ότι το συνολικό πλαίσιο προσλήψεων συνεχίζει να διέπεται από τον κανόνα 1 προς ένα (μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση), με τον αριθμό των μόνιμων υπαλλήλων να ανέρχεται σήμερα περίπου στις 598.000. Παρά το γεγονός ότι τα αιτήματα των φορέων για το 2026 ξεπέρασαν τις 35.000 θέσεις, εγκρίθηκε τελικά μικρότερος αριθμός, με προτεραιότητα σε κρίσιμους τομείς.

Τέλος να τονιστεί πως στην κορυφή αυτών βρίσκεται η Υγεία, όπου προβλέπονται περισσότερες από 5.200 νέες θέσεις, εκ των οποίων οι 5.000 αφορούν γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό σε δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι διαδικασίες για την κάλυψη αυτών των θέσεων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Και ακολουθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο τομέας της Εθνικής Άμυνας, με ενίσχυση των παραγωγικών σχολών, στρατιωτικών νοσοκομείων και ερευνητικού προσωπικού.

Σε μια περίοδο όπου η αγορά εργασίας αλλάζει με ταχύτητα, οι επιχειρήσεις αναζητούν νέα μοντέλα ηγεσίας και η ελληνική οικονομία καλείται να απαντήσει σε κρίσιμες προκλήσεις, το Newsbeast ανοίγει έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον της εργασίας, της ανάπτυξης και του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα.

Το συνέδριο «Ηγεσία & Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο» έρχεται να αναδείξει ένα ζήτημα που βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της οικονομικής και κοινωνικής συζήτησης. Η Ελλάδα δεν μπορεί να σχεδιάσει το μέλλον της χωρίς στρατηγική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, το χάσμα δεξιοτήτων, οι αλλαγές που φέρνουν η τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, το brain drain, οι προοπτικές brain gain, αλλά και το δημογραφικό, διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον με μεγάλες απαιτήσεις και ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες.

Στόχος του συνεδρίου είναι να συζητηθούν -από εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, της πολιτείας και της αγοράς εργασίας- οι προκλήσεις και οι λύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

