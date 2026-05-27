Η ΑΕΚ έχει ήδη επικοινωνήσει προς τον διεθνή Μεξικανό της μέσο την επιθυμία της για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του και αναμένεται η τελική κουβέντα των 2 πλευρών.

Σε αυτήν την φάση δεν είναι βέβαιο ότι ο Ορμπελίν Πινέδα θα συμφωνήσει σε μια πρόωρη ανανέωση της συνεργασίας του με την ΑΕΚ. Η πλευρά του παίκτη και κυρίως ο agent του δείχνουν να θέλουν να πάει αυτή η συζήτηση μετά το Μουντιάλ και αφού εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα αλλά και πιθανές προτάσεις από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν η ΑΕΚ έχει κάνει την κίνησή της για να προχωρήσουν από κοινού με τον Πινέδα σε επέκταση του συμβολαίου του. Έχει ρίξει στο τραπέζι πρόταση για ετήσιες απολαβές στα 2.5 εκατ. ευρώ (μαζί με μπόνους επίτευξης στόχων) και πλέον μένει να φανεί το πότε θα γίνει αυτή η τελική συζήτηση.