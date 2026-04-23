Ένα από τα πρόσωπα γύρω από τα οποία γίνεται σταθερά συζήτηση για το μέλλον του, παρότι το συμβόλαιό του δεν ολοκληρώνεται φέτος, είναι ο Ορμπελίν Πινέδα.

Ο “Magito” με τη συνολική του παρουσία στον Δικέφαλο στρέφει πάνω του τα βλέμματα, ακόμη περισσότερο φέτος που δείχνει να κινείται στα επίπεδα της πρώτης του σεζόν με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Τι γίνεται με το μέλλον του; Υπάρχει πρόταση ανανέωσης; Σε αυτή τη φάση, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, όπως είναι και λογικό, ειδικά από τη στιγμή που το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη και οποιαδήποτε σχετική διαδικασία θα μπορούσε να επηρεάσει την ομάδα. Στην ΑΕΚ χειρίζονται το ζήτημα σωστά, καθώς υπάρχει χρόνος να συζητηθεί μετά το τέλος της σεζόν.

Η ΑΕΚ επιθυμεί την παραμονή του Ορμπελίν Πινέδα στο ρόστερ της και αυτό αποτελεί ξεκάθαρη θέση του συλλόγου. Το γνωρίζουν όλοι και φυσικά το γνωρίζει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Την ίδια στιγμή, όμως, δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη πρόταση, ούτε ενημέρωση για οικονομικά δεδομένα ή όρους ενδεχόμενης ανανέωσης.

Από την πλευρά του, ο Πινέδα αισθάνεται πολύ καλά στην ΑΕΚ, έχει προσαρμοστεί πλήρως στην Αθήνα και το ίδιο ισχύει και για την οικογένειά του. Δεν υπάρχει διάθεση άμεσου επαναπατρισμού και, εφόσον ικανοποιηθεί οικονομικά –κάτι που βρίσκεται στις προθέσεις της ΑΕΚ– τότε υπάρχει κοινή επιθυμία συνέχισης της συνεργασίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία επίσημη κίνηση για πρόωρη ανανέωση μεταξύ των δύο πλευρών.