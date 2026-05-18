Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα το Ιράν πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσινγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Τραμπ γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να είναι έτοιμες για άμεση έναρξη επιχειρήσεων.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Μου ζητήθηκε από τον Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, τον Πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως Μεγάλοι Ηγέτες και Σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής.

Η συμφωνία αυτή θα περιλαμβάνει, κυρίως, ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΡΑΝ! Με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έδωσα εντολή στον Υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ΜΗΝ πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν αύριο, αλλά τους έδωσα επίσης εντολή να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πλήρη, μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αποδεκτή συμφωνία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Reuters: Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν αυξάνει τον κίνδυνο νέας σύγκρουσης

Τρεις μήνες μετά την κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, η Μέση Ανατολή παραμένει σε τροχιά ακραίας έντασης, με τον κίνδυνο νέας πολεμικής σύγκρουσης να θεωρείται πιο ορατός από ποτέ.

Σύμφωνα με ανάλυση του Reuters, η κατάσταση στην περιοχή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς ούτε η Ουάσινγκτον ούτε η Τεχεράνη εμφανίζονται διατεθειμένες να κάνουν ουσιαστικές υποχωρήσεις, ενώ τα Στενά του Ορμούζ μετατρέπεται ξανά στο πιο κρίσιμο γεωπολιτικό σημείο του πλανήτη.

Διπλωμάτες και στρατηγικοί αναλυτές προειδοποιούν πως η κρίση μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο ακόμη και χωρίς συνειδητή επιλογή πολέμου, αλλά εξαιτίας ενός λανθασμένου υπολογισμού είτε από τις ΗΠΑ είτε από το Ιράν.

Το βασικό ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σύντομα, αλλά για πόσο διάστημα μπορεί να διατηρηθεί η σημερινή εύθραυστη ισορροπία χωρίς νέα στρατιωτική ανάφλεξη. Την ίδια ώρα, σε ΗΠΑ και Ισραήλ ενισχύονται οι φωνές που ζητούν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας ότι η αυξημένη πίεση θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράν σε πιο συμβιβαστική στάση στις διαπραγματεύσεις.

«Το Ιράν δεν έχει υποκύψει»

Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί αμφισβητούν έντονα αυτή τη στρατηγική. Ο Ντάνι Σιτρινόβιτς, ανώτερος ερευνητής για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ και πρώην επικεφαλής του ιρανικού τμήματος των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών, υποστηρίζει ότι η πολιτική της συνεχούς πίεσης δεν έχει αποδώσει.

«Έχουμε ήδη δοκιμάσει επανειλημμένα αυτή τη θεωρία και το Ιράν δεν υπέκυψε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όπως εκτιμά, η Μέση Ανατολή έχει πλέον εισέλθει σε μια παρατεταμένη περίοδο πολέμου φθοράς, όπου η πιθανότητα νέας αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης αυξάνεται καθημερινά.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της κρίσης

Κομβικό σημείο της αντιπαράθεσης παραμένει το Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως. Πριν από τη σύγκρουση, από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινούνταν περίπου:

το 25% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου,

το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας στην περιοχή προκαλεί ήδη σοβαρές πιέσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στις αλυσίδες εφοδιασμού, αυξάνοντας την ανησυχία για νέες οικονομικές αναταράξεις παγκοσμίως.

Οι απαιτήσεις των ΗΠΑ και οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης

Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να αναστείλει τον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια και να μεταφέρει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απαιτεί τον τερματισμό των επιθέσεων, εγγυήσεις ασφαλείας, πολεμικές αποζημιώσεις, αναγνώριση της κυριαρχίας της στα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για όρους που η Ουάσινγκτον απορρίπτει κατηγορηματικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη προειδοποιήσει ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας πως αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ δύσκολες συνέπειες».

Η οικονομική πίεση στο Ιράν

Παρά τη σκληρή δημόσια ρητορική, πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς παραδέχονται πως η Τεχεράνη δεν επιθυμεί μια μακροχρόνια κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης». Η οικονομική κρίση στη χώρα βαθαίνει, ο πληθωρισμός αυξάνεται και η ανεργία πιέζει ολοένα περισσότερο την κοινωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο μιας προσωρινής συμφωνίας που θα επέτρεπε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπό ιρανική επιτήρηση, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού.