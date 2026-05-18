Λίγες ημέρες πριν το Final Four της Euroleague αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με τον αριθμό των φιλάθλων που θα έχουν το πλευρό τους οι τέσσερις διεκδικητές του τροπαίου.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι οπαδοί του Ολυμπιακού αναμένεται να κάνουν απόβαση στο Telekom Center Athens, καθώς θα είναι περίπου 9.000 με 10.000 αυτοί που θα βρεθούν στις εξέδρες για να στηρίξουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες ομάδες, δυναμική στήριξη από τους φιλάθλους της θα έχει και η Φενέρμπαχτσε, η οποία θα έχει στο κλειστό του ΟΑΚΑ 2.500 με 3.000 οπαδούς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έχει την μικρότερη παρουσία φιλάθλων, καθώς πήρε και εξάντλησε μόλις 550 εισιτήρια, ενώ η Βαλένθια αναμένεται να έχει τη στήριξη περίπου 1.000 οπαδών της

Να θυμίσουμε στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής (22/05) θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός και η Φενέρμπαχτσε (18:00), ενώ στον δεύτερο η Ρεάλ με την Βαλένθια (21:00).