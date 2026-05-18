Με Ελληνικό χρώμα θα ταξιδέψει στο Μουντιάλ του 2026 η αποστολή του Κουρασάο για να αγωνιστεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή της μικρότερης χώρας που θα αγωνιστεί σε τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρίσκεται ο επιθετικός της Κηφισιάς Τζέρεμι Αντονίσε.

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες: Ταϊρίκ Μπόντακ, Τρέβορ Ντουρνμπουσκ, Ίλοϊ Ρουμ.

Αμυντικοί: Ρίτσντλι Μπάζοερ, Τζόσουα Μπρένετ, Ρόσον Βαν Έιμα, Σέρελ Φλοράνους, Ντέβερον Φονβιλ, Γιουριέν Γκαάρι, Αρμάντο Ομπίσπο, Σουράντι Σαμπό.

Μέσοι: Ζουνίνιο Μπακούνα, Λεάντρο Μπακούνα, Λιβάνο Κομενένσια, Κέβιν Φελίντα, Αργιάνι Νόσλι, Ταϊρίς Νόσλιν, Γκοντφριντ Ρομερατό.

Επιθετικοί: Τζέρεμι Αντονίσε, Ταίθ Τσονγκ, Κένι Γκόρε, Σόντγιε Χάνσεν, Τζερβέιν Καστανέερ, Μπράντλεϊ Κούβας, Γιούργκεν Λοκάντια, Ζαρλ Μαργκαρίθα.