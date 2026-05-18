Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές του Κολοράντο μετά τον θάνατο ενήλικα από χανταϊό στην κομητεία Ντάγκλας, με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι το κρούσμα δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος του Κολοράντο, το στέλεχος που εντοπίστηκε στον ασθενή εμφανίζεται συχνά στην περιοχή αυτή την περίοδο του χρόνου. Οι αρχές διερευνούν την πηγή έκθεσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις σύνδεσης με το περιστατικό στο κρουαζιερόπλοιο.

Το MV Hondius έδεσε στο Ρότερνταμ μετά την επιδημία

Το ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έφτασε σήμερα στο Ρότερνταμ, μετά την επιδημία χανταϊού που καταγράφηκε εν πλω. Το πλοίο μετέφερε περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, όταν ανέφερε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περιστατικά σοβαρής αναπνευστικής νόσου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, τρεις άνθρωποι πέθαναν, ενώ έχουν καταγραφεί οκτώ επιβεβαιωμένα και δύο πιθανά κρούσματα. Ο χανταϊός μεταδίδεται συνήθως από τρωκτικά και σπάνια από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ η περίοδος επώασης μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες.

Οι ολλανδικές αρχές έθεσαν σε καραντίνα το πλήρωμα που παρέμεινε στο πλοίο, ενώ η απολύμανση του MV Hondius αναμένεται να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα. Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Μέτρα στις ΗΠΑ για τον Έμπολα

Την ίδια ώρα, τα CDC ανακοίνωσαν πρόσθετα προληπτικά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης του Έμπολα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τη νέα επιδημία που συνδέεται με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυξημένους ελέγχους και παρακολούθηση ταξιδιωτών που έχουν βρεθεί σε περιοχές επιδημίας τις προηγούμενες 21 ημέρες, ενίσχυση της ιχνηλάτησης επαφών, εργαστηριακή ετοιμότητα και προετοιμασία νοσοκομείων σε εθνικό επίπεδο.

Οι περιορισμοί εισόδου δεν αφορούν κατόχους αμερικανικών διαβατηρίων, Αμερικανούς πολίτες και νόμιμους μόνιμους κατοίκους. Παρά τα μέτρα, τα CDC υπογραμμίζουν ότι ο άμεσος κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό στις ΗΠΑ θεωρείται χαμηλός.

Δύο ξεχωριστοί υγειονομικοί συναγερμοί

Οι αρχές τονίζουν ότι το περιστατικό στο Κολοράντο, η επιδημία στο MV Hondius και τα μέτρα για τον Έμπολα είναι ξεχωριστές υποθέσεις. Ωστόσο, και οι τρεις εξελίξεις δείχνουν την αυξημένη επαγρύπνηση των υγειονομικών αρχών για σπάνιες αλλά δυνητικά θανατηφόρες λοιμώξεις.

Στην περίπτωση του χανταϊού, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η μετάδοση γίνεται συνήθως μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο μολυσμένων τρωκτικών, ιδιαίτερα σε κλειστούς ή σκονισμένους χώρους όπου υπάρχουν ίχνη ποντικών. Για τον Έμπολα, η έμφαση των αρχών παραμένει στην έγκαιρη αναγνώριση πιθανών κρουσμάτων, την ιχνηλάτηση επαφών και την αποφυγή διεθνούς διασποράς.