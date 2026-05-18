Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή διαγωνισμό για τη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων.

Η σύγκρουση πυροδότησε ένταση στο κοινοβούλιο, με τον υπουργό Υγείας να κατηγορεί ευθέως τον πρώην βουλευτή της ΝΔ ότι αναπαράγει επιχειρήματα συγκεκριμένης εταιρείας που αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Μάριος Σαλμάς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, υποστηρίζοντας ότι οι όροι του διαγωνισμού ήταν «φωτογραφικοί» και ζημίωναν το Δημόσιο. Ο ανεξάρτητος βουλευτής άφησε αιχμές για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, εκφράζοντας αμφιβολίες σχετικά με τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της σύμβασης.

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπερασπίστηκε πλήρως τη διαδικασία, τονίζοντας ότι ο διαγωνισμός εγκρίθηκε τόσο από το Συμβούλιο της Επικρατείας όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Παράλληλα, πέρασε στην αντεπίθεση κατά του Μάριου Σαλμά, λέγοντας: «Θα περίμενε κανείς ότι έχοντας περάσει την σκευωρία Novartis θα είχατε την ευπρέπεια να μην κατηγορείτε με ψευδή τους συναδέλφους σας. Εσείς όμως γυρίζετε τα κανάλια και λέτε ότι ο Γεωργιάδης είναι διεφθαρμένος. Σας έχω κάνει μήνυση και σε λίγο θα σας έρθει και η αγωγή για όλα αυτά».

Ο υπουργός Υγείας συνέχισε σε ιδιαίτερα επιθετικό ύφος, υποστηρίζοντας πως ο ανεξάρτητος βουλευτής αναπαράγει θέσεις εταιρείας που αποκλείστηκε από τη διαδικασία.

«Από τον διαγωνισμό κόπηκε μια εταιρεία η οποία στην προσφυγή της στο Ελεγκτικό Συνέδριο είπε όσα αναφέρατε εσείς σήμερα στη Βουλή. Είναι περίεργο που φέρνετε στη Βουλή τα επιχειρήματα της εταιρείας. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν κοιτά μόνο τα τυπικά ενός διαγωνισμού. Μπήκε στην ουσία και ερεύνησε αν ο διαγωνισμός έγινε προς το συμφέρον του Δημοσίου».

Εδώ και αρκετές ημέρες ο πρώην συνάδελφός μου και νυν ανεξάρτητος βουλευτής @SalmasMarios γυρνούσε τα κανάλια και με κατηγορούσε ότι έστησα δήθεν έναν διαγωνισμό για τα απόβλητα των Νοσοκομείων, διαγωνισμός οι προδιαγραφές και η διενέργεια του οποίου έγινε και ολοκληρώθηκε πριν… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 18, 2026

Στη δευτερολογία του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε πως το Δημόσιο εξοικονόμησε σημαντικά ποσά μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. «Σύμφωνα με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Δημόσιο κερδίζει 15%. Πριν τον διαγωνισμό η μέση τιμή διαχείρισης νοσοκομειακών απορριμμάτων ήταν 1,98 ο τόνος και μετά τον διαγωνισμό έγινε 1,48».

Στρέφοντας ξανά τα πυρά του στον Μάριο Σαλμά, ανέφερε:

«Αυτά εκρίθησαν από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και η εταιρεία έχασε. Φέρατε εδώ στη Βουλή όσα ισχυρίζεται η εταιρεία. Προφανώς είστε τιμιότατος και το κάνετε για την ψυχή της μάνας σας. Να δεχθώ λοιπόν ότι δεν ρωτάτε με δόλο αλλά επειδή είστε άσχετος γιατί θα έπρεπε να ξέρετε ότι όταν ένας διαγωνισμός παίρνει το πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο ο υπουργός είναι υποχρεωμένος να τον υπογράψει».

Από την πλευρά του, ο Μάριος Σαλμάς απέρριψε τις αιχμές περί σχέσεων με εταιρείες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει συναντηθεί με καμία από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις και ανέδειξε το ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο πολιτικό σκηνικό.