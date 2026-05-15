Σκηνές ακραίας πολιτικής έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στη Βουλή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη να συγκρούονται σε υψηλούς τόνους, μετατρέποντας τη συνεδρίαση σε πεδίο σφοδρής αντιπαράθεσης.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβηκε στο βήμα εμφανώς εξοργισμένη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις πέντε δικογραφίες που την αφορούν, καταγγέλλοντας «φασιστική και αντιδημοκρατική επίθεση» σε βάρος της.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν «σωματικές απειλές», «χτυπήματα στα έδρανα» και «ιταμές προσβολές» από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Η ίδια χαρακτήρισε όσα συνέβησαν στην αίθουσα 223 της Βουλής ως «πρωτοφανή μεθόδευση», στρέφοντας τα πυρά της κυρίως κατά των Γιώργου Γεωργαντά και Βασίλη Υψηλάντη.

Η απάντηση της ΝΔ και η νέα έκρηξη

Η κατάσταση οξύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής παράταξης κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «καθημερινά καταλύει τη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου», ενώ αναφέρθηκε και στη «μαύρη προεδρία» της στη Βουλή.

«Δεν ανεχόμαστε τις ύβρεις από εκείνη που καθημερινά κακοποιούσε συνεργάτες και εργαζομένους», ανέφερε χαρακτηριστικά. Από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας ακολούθησε νέα ένταση, με τον βουλευτή Σπύρο Καζαμία να αποκαλεί τον Δημήτρη Μαρκόπουλο «αρχιτραμπούκο της Νέας Δημοκρατίας», προκαλώντας την άμεση παρέμβαση του προεδρείου.

Η υπόθεση πρώην εργαζόμενης και η παρέμβαση Γεωργιάδη

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε στο βήμα, καταγγέλλοντας ότι δέχθηκε «συκοφαντική επίθεση», ενώ συνέδεσε την υπόθεση πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας με «στημένη επιχείρηση» από τη Νέα Δημοκρατία, τον Άδωνι Γεωργιάδη και «παρακρατικούς μηχανισμούς».

Τότε παρενέβη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Ο υπουργός κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της», επειδή – όπως είπε – υποστήριξε ότι δόθηκαν χρήματα στην πρώην εργαζόμενη για να προβεί σε καταγγελίες.

Μάλιστα, κατέθεσε στα πρακτικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Πλεύση Ελευθερίας είχε δηλώσει πληρωμές ύψους 24.000 ευρώ προς την πρώην εργαζόμενη για το 2025, καλώντας παράλληλα την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον σχετικό έλεγχο.

«Είσαι φασίστας» – Η στιγμή που κορυφώθηκε η ένταση

Η σύγκρουση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε προς τον Άδωνι Γεωργιάδη τη φράση «είσαι φασίστας», με το προεδρείο να παρεμβαίνει άμεσα και να διευκρινίζει ότι η επίμαχη έκφραση δεν θα καταγραφεί στα πρακτικά της Βουλής.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε ότι του προκαλεί «αηδία» η αναφορά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε φωτογραφίες της πρώην εργαζόμενης με μαγιό, καλώντας την να προστατεύσει την αξιοπρέπεια της συγγενούς της.

Η συνεδρίαση έκλεισε μέσα σε χάος

Το επεισοδιακό κλίμα συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας και να χτυπά δυνατά το μικρόφωνο, σε μία ακόμη εικόνα κοινοβουλευτικής έντασης που ανέβασε το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη.