Το FBI ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη της Μόνικα Γουίτ, πρώην στελέχους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πράκτορα αντικατασκοπείας, η οποία κατηγορείται ότι αυτομόλησε στο Ιράν και παρέδωσε απόρρητες πληροφορίες στην ιρανική κυβέρνηση.

Η Μόνικα Γουίτ υπηρέτησε ως ειδικός στρατιωτικών πληροφοριών στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και ως ειδική πράκτορας στο Γραφείο Ειδικών Ερευνών της Αεροπορίας μεταξύ 1997 και 2008. Στη συνέχεια εργάστηκε ως συνεργάτιδα της αμερικανικής κυβέρνησης μέχρι το 2010, έχοντας πρόσβαση σε διαβαθμισμένες και άκρως απόρρητες πληροφορίες που σχετίζονταν με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και αντικατασκοπείας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που κατατέθηκε το 2019 στην Ουάσινγκτον, η Γουίτ φέρεται να αυτομόλησε στο Ιράν το 2013 και να παρείχε στην ιρανική κυβέρνηση ευαίσθητες πληροφορίες εθνικής άμυνας των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειές της έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο μυστικά προγράμματα ασφαλείας αλλά και Αμερικανούς πράκτορες που επιχειρούσαν στο εξωτερικό.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι βοήθησε το ιρανικό καθεστώς να εντοπίσει πρώην συναδέλφους της στην αμερικανική κυβέρνηση, πραγματοποιώντας έρευνες και παρέχοντας στοιχεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους.

Το FBI αναφέρει επίσης ότι η κατηγορία εναντίον της ωφέλησε τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), οργάνωση που συνδέεται με επιχειρήσεις πληροφοριών, ανορθόδοξο πόλεμο και υποστήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων που στοχοποιούν αμερικανικά συμφέροντα και πολίτες.

Παρότι έχει απαγγελθεί κατηγορητήριο εις βάρος της εδώ και χρόνια, η Γουίτ δεν έχει συλληφθεί. Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι βρίσκεται στο Ιράν, μιλά περσικά και ενδέχεται να χρησιμοποιεί ψευδώνυμα όπως «Φατιμά Ζάχρα» ή «Νάργκες Γουίτ».

Το FBI υπογραμμίζει ότι συνεχίζει ενεργά τις προσπάθειες εντοπισμού της, καλώντας οποιονδήποτε διαθέτει πληροφορίες για την τοποθεσία ή τις κινήσεις της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αμερικανικές αρχές.

«Η Μόνικα Γουίτ φέρεται να πρόδωσε τον όρκο της προς το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, πηγαίνοντας στο πλευρό του Ιράν και παρέχοντας πληροφορίες εθνικής άμυνας στο ιρανικό καθεστώς», δήλωσε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντικατασκοπείας και Κυβερνοασφάλειας του FBI στην Ουάσινγκτον, Ντάνιελ Βιερζμπίκι.

«Το FBI δεν έχει ξεχάσει την υπόθεση και πιστεύει ότι, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για το Ιράν, υπάρχει κάποιος που γνωρίζει πού βρίσκεται», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη New York Post.