Η Χαρά Ξυνταράκη, καθηγήτρια αγγλικών και εξετάστρια, μιλά στο podcast του Newsbeast για όσα απασχολούν γονείς και μαθητές γύρω από τα πιστοποιητικά αγγλικών, το Lower και το Proficiency, αλλά και τη μεγάλη πίεση που υπάρχει στην Ελλάδα για την απόκτηση ενός «χαρτιού» όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Εξηγεί ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στο Cambridge και το Michigan, τόσο σε επίπεδο Lower όσο και σε επίπεδο Proficiency, και αναλύει αν τα δύο πιστοποιητικά εξετάζουν πραγματικά τον μαθητή με τον ίδιο τρόπο ή αν έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Παράλληλα, απαντά στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς γονείς: «Cambridge ή Michigan για το παιδί μου;».

Η ίδια μιλά για το ποιο από τα δύο θεωρείται πιο απαιτητικό, ποια παιδιά ταιριάζουν περισσότερο σε κάθε εξέταση και ποια κριτήρια πρέπει να κοιτάξει ένας γονιός πριν πάρει απόφαση. Αναφέρεται επίσης στη φήμη ότι το Cambridge έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το Michigan και εξηγεί τι ισχύει στην πράξη.

Στη συζήτηση τίθεται και το ερώτημα αν ένα παιδί μπορεί ποτέ να «τελειώσει» με τα αγγλικά, καθώς και γιατί στην Ελλάδα υπάρχει τόσο έντονη αγωνία για την απόκτηση Proficiency από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου. Η Χαρά Ξυνταράκη εξηγεί πότε ένα παιδί είναι πραγματικά έτοιμο για Lower ή Proficiency και ποιοι κίνδυνοι κρύβονται πίσω από την πρόωρη προετοιμασία.

Ως εξετάστρια αγγλικών, η Χαρά Ξυνταράκη μοιράζεται τα πιο συχνά λάθη που βλέπει στους υποψηφίους στις εξετάσεις Cambridge και Michigan, τι αξιολογείται περισσότερο στην προφορική εξέταση και γιατί η επικοινωνία, η ωριμότητα και η ουσιαστική χρήση της γλώσσας έχουν συχνά μεγαλύτερη σημασία από την αποστήθιση και τη μηχανική προετοιμασία.

Τέλος, δίνει πρακτικές συμβουλές σε μαθητές που ετοιμάζονται να μπουν στην αίθουσα των εξετάσεων και εξηγεί τι έχει μεγαλύτερη αξία σήμερα: ένα ισχυρό πιστοποιητικό ή η πραγματική αυτοπεποίθηση στη χρήση των αγγλικών στην καθημερινότητα, στις σπουδές και αργότερα στην εργασία.

Δείτε τη συζήτηση με τη Χαρά Ξυνταράκη στο στούντιο του Newsbeast: