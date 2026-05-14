Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταλήφθηκε από «μη εξουσιοδοτημένα άτομα» και πλέον κατευθύνεται προς τα ιρανικά ύδατα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Βρετανικού Οργανισμού Θαλάσσιου Εμπορίου (UKMTO).

Όπως ανέφερε το UKMTO, έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία το πλοίο, του οποίου η ονομασία δεν έγινε γνωστή, δέχθηκε επιβίβαση από άγνωστα άτομα στις 5:45 τα ξημερώματα τοπική ώρα. Το πλοίο βρισκόταν αγκυροβολημένο 38 ναυτικά μίλια, δηλαδή περίπου 61 χιλιόμετρα, βορειοανατολικά του λιμανιού της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με τον Independent.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τις απειλές του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος προειδοποίησε για ενέργειες κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξαιτίας της «συνεργασίας» τους με το Ισραήλ, μετά τους ισχυρισμούς του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Εμιράτα.

Ο Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε την υπόθεση «ασυγχώρητη» και τόνισε ότι όσοι εμπλέκονται «θα λογοδοτήσουν». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ σε εχθρικές ενέργειες κατά της Τεχεράνης προχωρούν σε «ένα ανόητο στοίχημα».

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα και μίλησαν στο Reuters την Τετάρτη, το Ιράν έχει ενισχύσει περαιτέρω τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, προχωρώντας σε συμφωνίες με το Ιράκ και το Πακιστάν για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή.