Υπηρεσία ανέλαβαν οι πρώτοι ναυαγοσώστες στις οργανωμένες παραλίες της χώρας, με τους λουόμενους να υπογραμμίζουν τη σημασία της παρουσίας τους για την πρόληψη ατυχημάτων και την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως αναφέρουν, η ύπαρξη εκπαιδευμένου προσωπικού στην ακτή λειτουργεί αποτρεπτικά για τραυματισμούς και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας.

Παρότι η σεζόν βρίσκεται ακόμη στην αρχή, δεν έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά. Τα περσινά στοιχεία, ωστόσο, παραμένουν ανησυχητικά. Το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκαν 357 θάνατοι στη θάλασσα, μειωμένοι σε σχέση με τους 388 του 2024, με το 80% των πνιγμών να αφορά άτομα άνω των 60 ετών.

Σε πολλές περιοχές εξετάζεται η επέκταση του ωραρίου ναυαγοσωστικής κάλυψης, καθώς η προηγούμενη σεζόν έφτασε σε ποσοστό κάλυψης 97%. Οι τρέχουσες βάρδιες κυμαίνονται από 09:00 έως 17:00 ή 18:00, με αρκετούς ναυαγοσώστες και πολίτες να ζητούν δεύτερη βάρδια για τους μήνες αιχμής.

Στη Φρεαττύδα και τα Βοτσαλάκια στις πολυσύχναστες πλαζ του Πειραιά οι βάρδιες των ναυαγοσωστών είναι έως τις 18:00. Παράλληλα, σκάφος της Πανελλήνιας Σχολής Ναυαγοσωστικής βρίσκεται σε 24ωρη επιφυλακή στο λιμάνι της Ζέας για άμεση επέμβαση.

Την ίδια ώρα, οι δήμοι αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας. Σε αρκετές περιοχές εκκρεμεί ακόμη η έγκριση των συμβάσεων, με τις δημοτικές αρχές να εκτιμούν ότι η πλήρης λειτουργία των υπηρεσιών θα αποκατασταθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.