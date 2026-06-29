Έως αύριο Τρίτη (30/6) αναμένεται να ολοκληρωθεί η πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με σχεδόν 1 εκατ. οικογένειες να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η ενίσχυση χορηγείται αυτόματα, χωρίς την υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, καθώς εφαρμόζονται συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα πραγματοποιηθεί δεύτερος κύκλος καταβολών για οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026. Για τα νεογέννητα του 2026 βασική προϋπόθεση είναι να έχει εκδοθεί ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις θα εξεταστούν εκ νέου τα εισοδηματικά δεδομένα του φορολογικού έτους 2025.

Η υπουργική απόφαση που ρυθμίζει τη διαδικασία καθορίζει τόσο τους δικαιούχους όσο και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης, προβλέποντας ειδικούς κανόνες για έγγαμους, διαζευγμένους, γονείς που υποβάλλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, αλλά και για περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

1. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

2. Δικαιούχοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με εξαρτώμενα παιδιά και συνολικό οικογενειακό εισόδημα:

έως 40.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου,

έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

3. Η πρώτη πληρωμή πραγματοποιείται χωρίς αίτηση, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογικού έτους 2024, όπως είχαν εκκαθαριστεί έως το τέλος Μαΐου 2026.

4. Δεύτερη πληρωμή έως τις 31 Αυγούστου 2026 θα γίνει:

για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2025, εφόσον έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση του 2025,

για παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2026, εφόσον έχει εκδοθεί ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου 2026.

5. Η ενίσχυση καταβάλλεται με πίστωση στον δηλωμένο λογαριασμό IBAN του δικαιούχου στην ΑΑΔΕ.

6. Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις το συνολικό ποσό πιστώνεται στον υπόχρεο της δήλωσης.

7. Στις χωριστές δηλώσεις με κοινά παιδιά το ποσό κατανέμεται ισόποσα στους δύο γονείς.

8. Στις χωριστές δηλώσεις με μη κοινά παιδιά, η ενίσχυση μοιράζεται μόνο εφόσον και οι δύο γονείς δηλώνουν το τέκνο ως εξαρτώμενο· διαφορετικά καταβάλλεται εξ ολοκλήρου στον γονέα που το δηλώνει.

9. Αν ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, δικαιούχος είναι αποκλειστικά ο άλλος γονέας.

10. Στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων, αν ένας από τους δύο γονείς δεν έχει υποβάλει ή δεν έχει εκκαθαριστεί η δήλωσή του εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η ενίσχυση καταβάλλεται στον άλλο γονέα.

11. Για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και φορολογικής κατοικίας, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των φορολογικών ετών 2024 και 2025.

12. Αν κατά τον χρόνο πληρωμής έχει αποβιώσει ο ένας γονέας, το σύνολο της ενίσχυσης καταβάλλεται στον επιζώντα.

13. Πριν από την πίστωση των χρημάτων πραγματοποιούνται διασταυρώσεις στοιχείων, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και λοιπά στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων.

14. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη.

15. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ενίσχυση καταβλήθηκε με βάση ανακριβή στοιχεία, τα ποσά αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, μαζί με τους προβλεπόμενους τόκους.