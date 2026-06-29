«H πιο ειλικρινής αποτίμηση του κυβερνητικού έργου ήρθε από τον ίδιο τον κ. Τσίπρα. Προ ημερών, σε συνέντευξή του στον Alpha, επιβεβαίωσε ότι από το 2019 και μετά «η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Ωστόσο, επειδή σήμερα επιχείρησε εκ νέου να θολώσει τα δεδομένα με στρεβλώσεις και ανακρίβειες, απαντάμε με στοιχεία, ένα προς ένα, σε όλα τα σημεία», σημειώνει το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε κείμενο ερωταπαντήσεων που δημοσιοποίησε πριν από λίγο.

Όπως τονίζεται στο ίδιο κείμενο:

«Για κάθε δική τους παραπληροφόρηση, υπάρχουν γεγονότα. Για κάθε εσφαλμένο ισχυρισμό, υπάρχουν τα πραγματικά δεδομένα. Ας τα δούμε ένα-ένα :