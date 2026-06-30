Στο Ιόνιο υπάρχει ένα μικρό, ανέγγιχτο νησί, στεφανωμένο από ένα πυκνό, καταπράσινο δάσος πεύκων που φτάνει μέχρι το κύμα και αποτελεί το απόλυτο καταφύγιο γαλήνης. Ο λόγος για τον Κάλαμο, ο οποίος μακριά από την τουριστική κοσμοπλημμύρα, προσκαλεί τον ταξιδιώτη να ανακαλύψει την ομορφιά της απλότητας και της αυθεντικής φιλοξενίας που σε κάνει να νιώθεις αμέσως σαν στο σπίτι σου.

Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Μύτικα, στην Αιτωλοακαρνανία και αποτελεί ένα από τα πιο πράσινα νησιά του Ιονίου, που εκπλήσσει ευχάριστα με το πλούσιο φυσικό του κάλλος όλους εκείνους που θα το επιλέξουν. Συνολικά τέσσερις οικισμοί συναντώνται σε όλη την έκταση του νησιού -Κάλαμος, Κάστρο, Επισκοπή, Κεφάλι- με τον Κάλαμο να είναι και στην ουσία η πρωτεύουσα και ο πιο ζωντανός οικισμός όλων, ο οποίος είναι χτισμένος στην πλαγιά του όρους Βουνί.

Ένα μικρό λιμανάκι με βάρκες -σε αυτό καταφτάνουν και τα μικρά πλοία από το Μύτικα που συνδέουν τον Κάλαμο με την ηπειρωτική Ελλάδα-, μια μικρή παραλιακή περαντζάδα με μία ταβέρνα, ένα καφέ και ένα μίνι μάρκετ είναι όσα θα βρείτε και το γνήσιο παραδοσιακό του χρώμα που διατηρείται αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου, στα χαρακτηριστικά του οικισμού. Όπως και τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου, έτσι και ο Κάλαμος ξεχωρίζει για τις υπέροχες ακρογιαλιές του, με τα διάφανα, σαν ψεύτικα νερά του πελάγους να καλούν σε δροσιστικά μακροβούτια. Διασημότερη όλων η Αγραπιδιά, με τα χαρακτηριστικά γαλάζια νερά του Ιονίου και το χοντρό βότσαλο.

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