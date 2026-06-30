Πτώμα ατόμου εντοπίστηκε το πρωί σε φεγγίτη εμπορικού κέντρου, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου, ενώ ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, η σορός φέρεται να ανήκει σε νεαρή τρανς γυναίκα, η οποία εκτιμάται ότι βρισκόταν στο σημείο από την προηγούμενη ημέρα.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνες.