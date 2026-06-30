Σε μία σημαντική απόφαση προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League το πρωί της Τρίτης (30/6). Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η εισήγηση προς την ΕΠΟ για την αύξηση των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών που μπορεί να δηλώσει στην τελική αποστολή της μία ομάδα από τους πέντε στις έξι. H ανακοίνωση της Super League: «Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την Ε.Π.Ο. περί αύξησης του αριθμού αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (εκτός χωρών Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.) άνω των 23 ετών που μπορεί μια ΠΑΕ – μέλος του συνεταιρισμού να διατηρεί στη δύναμή της, από πέντε (5) σε έξι (6)».
Εγκρίθηκε η εισήγηση προς την ΕΠΟ για την αύξηση των μη κοινοτικών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ για την αύξηση των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών
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Newsroom
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