Σε μία σημαντική απόφαση προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League το πρωί της Τρίτης (30/6). Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η εισήγηση προς την ΕΠΟ για την αύξηση των μη κοινοτικών ποδοσφαιριστών που μπορεί να δηλώσει στην τελική αποστολή της μία ομάδα από τους πέντε στις έξι. H ανακοίνωση της Super League: «Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την Ε.Π.Ο. περί αύξησης του αριθμού αλλοδαπών ποδοσφαιριστών (εκτός χωρών Ε.Ε. / Ε.Ο.Χ.) άνω των 23 ετών που μπορεί μια ΠΑΕ – μέλος του συνεταιρισμού να διατηρεί στη δύναμή της, από πέντε (5) σε έξι (6)».