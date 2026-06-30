Συγκλονισμένα είναι τα Χανιά από την είδηση του ξαφνικού θανάτου της Άννας Λειψάκη, το μεσημέρι της Κυριακής. Η 41χρονη βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο τουριστικό κατάλυμα στην περιοχή της Σούγιας, στο οποίο διέμενε κατά τη διάρκεια διακοπών το Σαββατοκύριακο.

Το τελευταίο αντίο στην Άννα θα πουν συγγενείς και φίλοι σήμερα Τρίτη 30 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Λουκά και θα ταφεί στο εκεί κοιμητήριο. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5 μ.μ.

Η Άννα ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά του πρώην προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Χανίων και πρώην αντιδημάρχου Χανίων, Δημήτρη Λειψάκη. Επίσης, ήταν αδελφή του Σεμπάστιαν Λειψάκη, ο οποίος εργάζεται ως προπονητής στον ΝΟΧ, σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο και άδικο χαμό της Άννας Λειψάκη, κόρης του πρώην Αντιδημάρχου Χανίων και αγαπητού μέλους της τοπικής μας κοινωνίας, Δημήτρη Λειψάκη.

Μια απώλεια τόσο πρόωρη και τόσο σκληρή αφήνει όλους μας άφωνους. Σε στιγμές σαν αυτές, τα λόγια στέκουν ανήμπορα μπροστά στο μέγεθος του πόνου μιας οικογένειας.

Εκ μέρους του Δήμου Χανίων και προσωπικά, εκφράζω τα ειλικρινή και ολόθερμα συλλυπητήριά μου στον αγαπητό φίλο Δημήτρη Λειψάκη και σε ολόκληρη την οικογένειά του. Η σκέψη μας είναι κοντά τους, με την ευχή να βρουν δύναμη και κουράγιο να σταθούν όρθιοι αυτές τις αβάσταχτες ώρες.

Αιωνία της η μνήμη».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, στο άκουσμα της είδησης του αδόκητου χαμού της Άννας Λειψάκη, αγαπημένης κόρης του πρώην προέδρου του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη και αδελφής του προπονητή του Ομίλου μας Σεμπάστιαν Λειψάκη, συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήριά του προς τον πρώην πρόεδρο του Ομίλου Δημήτρη Λειψάκη, τον προπονητή του Ομίλου Σεμπάστιαν Λειψάκη, καθώς και προς όλα τα μέλη της οικογένειας και τους οικείους της εκλιπούσας. Να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη της εκλιπούσας. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη απώλεια της Άννας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της, στην οποία ευχόμαστε δύναμη, κουράγιο και υγεία για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία».