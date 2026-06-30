Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν οι δρόμοι της Ολλανδίας, με την αστυνομία να προχωρά σε 14 συλλήψεις σε Ρότερνταμ και Χάγη, όταν χιλιάδες Μαροκινοί βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τη νίκη της εθνικής τους ομάδας και τον ιστορικό αποκλεισμό των Ολλανδών από το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκαλώντας σοβαρά επεισόδια. Στη Χάγη, οπαδοί χόρευαν πάνω σε αυτοκίνητα και επιτέθηκαν με πέτρες, πυροτεχνήματα και μπάλες κατά των αρχών, οι οποίες απάντησαν με όχημα ρίψης νερού για να τους διαλύσουν. Παράλληλα, στο Ρότερνταμ έγιναν τέσσερις συλλήψεις για επιθέσεις και διατάραξη της κοινής ειρήνης κατά τη διάρκεια των ξέφρενων πανηγυρισμών.



Ο αγώνας διεξήχθη στο Μεξικό και ξεκίνησε στις 3 π.μ. για τους φιλάθλους στην Ολλανδία, με πολλούς να μένουν ξύπνιοι για να δουν το γκολ του Cody Gakpo που έδωσε το προβάδισμα στους «Οράνιε» στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ακολούθησε η ισοφάριση του Issa Diop στο 90ό λεπτό για να στείλει το ματς στην παράταση.



Το Μαρόκο πήρε τη νίκη στα πέναλτι, στέλνοντας τους οπαδούς στους δρόμους του Άμστερνταμ, του Ρότερνταμ, της Χάγης και ολόκληρης της χώρας.

Οι εορτασμοί ήταν ως επί το πλείστον σε γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς οι οπαδοί άναβαν καπνογόνα, πυροτεχνήματα και κόρναραν με τα αυτοκίνητά τους, αλλά οι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποίησαν αύρα νερού για να διαλύσουν μια μικρή ομάδα που αγνόησε τις εντολές να απομακρυνθεί μετά από μιάμισι ώρα.



Οι υποστηρικτές κόρναραν για να γιορτάσουν τη νίκη του Μαρόκου στις γειτονιές Overvecht, Lombok και Kanaleneiland της Ουτρέχτης. Παρόμοιοι ήχοι ακούγονταν από το Άμστερνταμ Nieuw-West έως το Amsterdam-Oost ακόμη και δύο ώρες μετά τη λήξη του αγώνα, που ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 6 π.μ.



Στην περιοχή Schilderswijk της Χάγης, εκατοντάδες οπαδοί του Μαρόκου συγκεντρώθηκαν στη Vaillantlaan μετά το παιχνίδι. Άναψαν πυροτεχνήματα, κυμάτισαν σημαίες του Μαρόκου και οργίαζαν στην περιοχή κορνάροντας, σύμφωνα με ρεπόρτερ στο σημείο. Ο κόσμος χόρευε και αγκαλιαζόταν πανηγυρίζοντας έξαλλα.

Marokko-fans feesten in steden, ongeregeldheden in Rotterdam en Den Haag https://t.co/AD86bsbPW0 pic.twitter.com/5MGNQOK4WT — RTL Nieuws (@RTLnieuws) June 30, 2026

Η επέμβαση των ΜΑΤ και οι συγκρούσεις στους δρόμους της Χάγης

Στη Χάγη, 10 άτομα συνελήφθησαν γύρω από τη Vaillantlaan, στην περιοχή Schilderswijk, όπου υποστηρικτές χόρευαν πάνω σε οροφές αυτοκινήτων και νεαροί καταδιώχθηκαν από αστυνομικούς με μοτοσικλέτες.



Η αστυνομία είχε ήδη έντονη παρουσία στο Schilderswijk κατά τη διάρκεια του αγώνα. Έφιπποι αστυνομικοί περιπολούσαν στην περιοχή, ενώ αστυνομικοί με ποδήλατα είχαν τοποθετηθεί σε διασταυρώσεις κατά μήκος της Vaillantlaan. Αστυνομικές κλούβες είχαν αναπτυχθεί σε όλη τη γειτονιά και μονάδες των ΜΑΤ βρίσκονταν σε ετοιμότητα κοντά σε ένα αστυνομικό τμήμα.



Η ατμόσφαιρα άλλαξε γύρω στις 6:30 π.μ. Πυροτεχνήματα, πέτρες και τουλάχιστον μία μπάλα ποδοσφαίρου εκτοξεύτηκαν εναντίον των αστυνομικών, και οι δυνάμεις καταστολής επενέβησαν αμέσως μετά. Οι αξιωματικοί χρησιμοποίησαν όχημα ρίψης νερού για να διαλύσουν το πλήθος στη Vaillantlaan, έναν κεντρικό δρόμο της γειτονιάς. Τουλάχιστον ένα άτομο συνελήφθη.

Το εκρηκτικό σκηνικό στο Άμστερνταμ και οι συλλήψεις στο Ρότερνταμ

Τα μπαρ στην Rembrandtplein του Άμστερνταμ, καθώς και η ίδια η πλατεία, άδειασαν απίστευτα γρήγορα, σύμφωνα με το AT5. Όμως στο Άμστερνταμ Nieuw-West, εκατοντάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν πάνω και γύρω από την Plein ’40-’45. Πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν, ενώ αυτοκίνητα περνούσαν από την περιοχή με τις κόρνες στο τέρμα. Ορισμένοι οπαδοί έβγαζαν μαροκινές σημαίες από τα παράθυρα των αυτοκινήτων.



Πολλοί είχαν παρακολουθήσει τον αγώνα σε υπαίθριες οθόνες ή σε κοντινά καφέ. Λίγο μετά τις 6:00 π.μ., άναψαν και βόμβες καπνού. Εκείνη την ώρα, υπολογίζεται ότι αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί σε μια διασταύρωση κοντά στην πλατεία. Η αστυνομία κατεύθυνε την κυκλοφορία στην περιοχή καθώς οι πανηγυρισμοί συνεχίζονταν.



Στο Άμερσφοορτ, οι υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στη Van Randwijcklaan κοντά στον κυκλικό κόμβο De Stier, ένα μόνιμο σημείο συγκέντρωσης μετά από αγώνες, όπου έχουν σημειωθεί επεισόδια και στο παρελθόν. Η αστυνομία έκλεισε τον κυκλικό κόμβο με κλούβες. Αυτοκίνητα κινούνταν στην περιοχή κορνάροντας και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν την κατάσταση από απόσταση.



Τέσσερις συλλήψεις έγιναν για επίθεση και διατάραξη της κοινής ειρήνης στο Ρότερνταμ, όταν η αστυνομία διέλυσε ένα πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να πανηγυρίσει στη West-Kruiskade γύρω στις 7:30 π.μ.

Οι καταγγελίες για αστυνομική βία και η δικαιολογία των αρχών

Μια γλάστρα φέρεται να ρίχτηκε εναντίον των αστυνομικών, αλλά το περιστατικό δεν σχετιζόταν με τις συλλήψεις. Ορισμένοι παρευρισκόμενοι δήλωσαν ότι η απάντηση της αστυνομίας ήταν υπερβολικά σκληρή, καθώς εικόνες από βίντεο έδειχναν την αύρα νερού να εκτοξεύεται εναντίον μιας χούφτας ανθρώπων που στέκονταν στον δρόμο, αφού τα πλήθη είχαν πλέον αποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι ρίψεις νερού χρησιμοποιήθηκαν αφού οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με πυροτεχνήματα και πέτρες.



«Όλοι είναι χαρούμενοι», δήλωσε η Tara, μια 38χρονη γυναίκα που μίλησε στο NOS στο Schilderswijk. «Όλοι βγήκαν έξω και πέταξαν πυροτεχνήματα, υπήρχε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Η αστυνομία ήρθε και ήταν σε πολεμική διάθεση, διώχνοντας τον κόσμο ή ακόμα και περικυκλώνοντάς τον».



Το Μαρόκο κέρδισε τους Ολλανδούς στη διαδικασία των πέναλτι, αφού ο αγώνας για τη φάση των 32 στο Μοντερέι έληξε 1-1. Επόμενος αντίπαλός τους είναι ο Καναδάς για μια θέση στα προημιτελικά, σύμφωνα με πληροφορίες από τα σάιτ NLtimes.nl και Dutchnews.nl

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