Ο Ιμπραΐμ Αφελάι έκανε τεράστιο… χαμό στην Ολλανδία με τις δηλώσεις του σε ολλανδικό μέσο, όταν είπε πως θα υποστηρίξει το Μαρόκο στην μεταξύ τους αναμέτρηση για τους «32» του Μουντιάλ.

Ο Ιμπραΐμ Αφελάι μιλώντας σε εκπομπή της ολλανδικής τηλεόρασης δήλωσε ξεκάθαρα το τι θέλει να γίνει ενόψει του αγώνα μεταξύ Μαρόκου και Ολλανδίας για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Εκεί σχολίασε ότι θα στηρίξει το Μαρόκο.

«Σε αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα, η καρδιά μου είναι με το Μαρόκο, απλώς επειδή οι ρίζες μου είναι μαροκινές. Οι γονείς μου είναι από το Μαρόκο και η οικογένειά μου ζει εκεί, οπότε ποιο επιπλέον κίνητρο χρειάζομαι;», είπε αρχικά.

Ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπιακού σχολίασε από την άλλη ότι αισθάνεται μεγάλη ευγνωμοσύνη και προς την Ολλανδία, τη χώρα όπου μεγάλωσε και προόδευσε μέσω των αθλητικών της υποδομών. Για την παρουσία του στην Εθνική Ολλανδίας είπε πώς «είμαι πολύ ευγνώμων στην Ολλανδία, αλλά αυτό – ότι βρέθηκα στην Εθνική – οφειλόταν στην απόδοση και τις ικανότητές μου. Δεν επιλέχθηκα για την ολλανδική ομάδα επειδή είμαι καλός άνθρωπος, αλλά επειδή το άξιζα».

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν τεράστιες αντιδράσεις αλλά και σκληρά σχόλια. Για παράδειγμα ένας χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έγραψε: «Ο Αφελάι λέει έτσι χαλαρά ζωντανά στην ολλανδική τηλεόραση ότι αύριο θα υποστηρίξει το Μαρόκο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ολλανδία. Έπαιξε για την Εθνική ομάδα της Ολλανδίας, έφτασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έπαιξε για την PSV, αρχηγέ… Τι στο καλό;».

Ένας άλλος ήταν πιο σκληρός: «Μην ξαναπροσκαλέσετε ποτέ τον Αφελάι. Τι ηλίθιος».