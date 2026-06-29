Προβληματίζουν τα στοιχεία της Πυροσβεστικής για τις αγροτικές πυρκαγιές, καθώς, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και τις υψηλές θερμοκρασίες, οι περισσότερες φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια.

Μόνο το Σαββατοκύριακο εκδηλώθηκαν συνολικά 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 44 την Κυριακή, γεγονός που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Έφη Παπαβραμοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου.

Σύμφωνα με την ίδια, τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, που πλέον λειτουργούν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία, προχώρησαν σε συλλήψεις και στην επιβολή διοικητικών προστίμων.

Φωτιές από ψησταριές και κακοτεχνίες

H εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής ανέφερε ότι περιστατικά καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στο Αμόνι Κορινθίας, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρρες και στη Ρόδο. Όπως τόνισε, όλες οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών προκλήθηκαν από αμέλειες πολιτών. Ενδεικτικά, στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε περιστατικό με χρήση ψησταριάς, ενώ στο Αμόνι Κορινθίας η φωτιά αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από κακοτεχνία σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

81 συλλήψεις από τις αρχές του έτους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρχή του 2025. Όπως γνωστοποιήθηκε, έχουν γίνει συνολικά 81 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, εκ των οποίων οι 75 αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ μόλις οι 6 σχετίζονται με εμπρησμό από πρόθεση.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Τέλος, υπενθύμισε ότι πριν από οποιαδήποτε θερμή εργασία οι πολίτες θα πρέπει να ενημερώνονται από τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όπως εξήγησε, όταν ο δείκτης (επικινδυνότητας) είναι στις κατηγορίες 1, 2 ή 3, απαιτείται η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας, ενώ στις κατηγορίες 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.