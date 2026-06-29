Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ροντέο στον δήμο του Μπρονξ της Νέας Υόρκης, όταν ένας 25χρονος αναβάτης ταύρου τραυματίστηκε σοβαρά μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών, αφού εκτινάχθηκε από το ζώο και στη συνέχεια ποδοπατήθηκε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε επίσημα εγκεκριμένη διοργάνωση ροντέο στην οδό Μπρούνερ, στην περιοχή Μπέιτσεστερ, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης. Βίντεο δείχνει τον αναβάτη να φαίνεται πως χάνει τις αισθήσεις του, ενώ βρίσκεται ακόμη πάνω στον ταύρο, πιθανότατα αφού προηγουμένως είχε χτυπήσει το κεφάλι του.

Στο βίντεο διακρίνεται το καπέλο του να εκσφενδονίζεται, ενώ το σώμα του κρέμεται, καθώς ο ταύρος τον τινάζει βίαια στον αέρα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ζώο τον πετά στο έδαφος με δύναμη.

Ωστόσο, το ένα πόδι του 25χρονου παρέμεινε σφηνωμένο στον αναβολέα, με αποτέλεσμα να βρεθεί εγκλωβισμένος κάτω από τον ταύρο και σε εξαιρετικά επικίνδυνη θέση. Οι θεατές άρχισαν να φωνάζουν έντρομοι, καθώς ο ταύρος τον ποδοπατούσε και τον έσερνε πάνω στο χώμα.

Αρκετοί από τους διοργανωτές μπήκαν αμέσως στον χώρο της αρένας για να τον βοηθήσουν, ενώ το ζώο συνέχιζε να γυρίζει γύρω του και να τον χτυπά επανειλημμένα.

Τελικά, κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και ομάδα ανδρών τον μετέφερε εκτός αρένας. Στη συνέχεια του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με ανθρώπους να προσπαθούν να τον δροσίσουν χρησιμοποιώντας βεντάλιες.

Ο 25χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με την αστυνομία, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο αναβάτης φάνηκε να έχει χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του και να αιμορραγεί μετά τη σφοδρή επίθεση του ταύρου.

«Ο φίλος μου τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά. Δέχτηκε πολύ δυνατό χτύπημα. Ήταν πάνω στον ταύρο, αλλά μπλέχτηκε στις περιστροφές, χτυπήθηκε στο κεφάλι, εκτινάχθηκε, τον πάτησε ο ταύρος και έχασε τις αισθήσεις του. Ελπίζω να είναι καλά», δήλωσε στη New York Post ένας επίσης αναβάτης ταύρων.

Από την πλευρά του, ο θεατής, Οσβάλντο Σάντσεζ, δήλωσε ότι, όσο σοκαριστικό κι αν ήταν το περιστατικό, οι κίνδυνοι αποτελούν μέρος του συγκεκριμένου αθλήματος, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

«Υπήρχαν πολλά μικρά παιδιά που είδαν όσα συνέβησαν και ανησύχησαν πολύ. Εγώ έχω ξαναζήσει παρόμοιες καταστάσεις, οπότε ήμουν πιο συνηθισμένος. Δεν δίστασα να καταγράψω το περιστατικό από πολύ κοντά», είπε.