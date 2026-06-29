Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς (ΕΣΠ) χαιρετίζει την εφαρμογή, από την 1η Ιουλίου 2026, του νέου ευρωπαϊκού καθεστώτος για τις εισαγωγές μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, το οποίο προβλέπει την επιβολή προσωρινού τελωνειακού τέλους 3 ευρώ ανά κατηγορία προϊόντος για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ.

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος, πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, καθώς αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ευρωπαϊκή παρέμβαση απέναντι στη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αποτέλεσμα και των διαχρονικών παρεμβάσεων των ευρωπαϊκών και ελληνικών εμπορικών φορέων. Ωστόσο, προσθέτει πως το μέτρο από μόνο του δεν αρκεί για να αποκαταστήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου που αποστέλλουν προϊόντα από τρίτες χώρες.

Το 2025 εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 5,8 δισεκατομμύρια μικροδέματα, εκ των οποίων πάνω από το 90% προερχόταν από την Κίνα. Αυτή η έκρηξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου έχει δημιουργήσει σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, ασκώντας έντονες πιέσεις στις ελληνικές και ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα ευρωπαϊκές διευκρινίσεις, το νέο τέλος δεν θα εισπράττεται κατ’ ανάγκη από τον τελικό καταναλωτή, αλλά θα αποδίδεται μέσω του νέου καθεστώτος ευθύνης των ηλεκτρονικών πλατφορμών και των εγγεγραμμένων πωλητών στο σύστημα IOSS. Εάν το κόστος θα απορροφηθεί από τις ίδιες τις πλατφόρμες ή θα μετακυλιστεί στις τελικές τιμές αποτελεί εμπορική επιλογή κάθε επιχείρησης.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει άλυτο. Εκατομμύρια προϊόντα εξακολουθούν να εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά χωρίς να διασφαλίζεται στην πράξη ότι πληρούν στον ίδιο βαθμό τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας, ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σήμανση CE, την ηλεκτρική ασφάλεια, τους περιορισμούς επικίνδυνων χημικών ουσιών, την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη γενικότερη ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να ελέγχεται με τον ίδιο τρόπο για κάθε προϊόν που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης ή το κανάλι πώλησής του.

Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα ελέγχων: Ένα αυστηρό για τις ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και ένα χαλαρό για προϊόντα που εισέρχονται μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Η προστασία του καταναλωτή δεν μπορεί να αποτελεί ζήτημα διαφορετικών ταχυτήτων.

Ο ΕΣΠ θεωρεί ότι η πραγματική αλλαγή θα επέλθει με την ολοκλήρωση της συνολικής ευρωπαϊκής τελωνειακής μεταρρύθμισης το 2028, όταν θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία η νέα Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Αρχή (EU Customs Authority) και το EU Customs Data Hub, επιτρέποντας ενιαίους ελέγχους, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υποτιμολόγησης, της απάτης και της διακίνησης μη συμμορφούμενων προϊόντων σε όλα τα κράτη-μέλη.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίζονται:

Ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Ουσιαστική προστασία των καταναλωτών.

Αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων.

Διαφάνεια και αξιοπιστία στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

«Η επιβολή του τέλους των 3 ευρώ είναι ένα πρώτο βήμα. Πραγματική μεταρρύθμιση, όμως, θα ολοκληρωθεί μόνο όταν κάθε προϊόν που φθάνει στον Ευρωπαίο καταναλωτή υπόκειται στους ίδιους τελωνειακούς, φορολογικούς και ποιοτικούς κανόνες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα», καταλήγει η ανακοίνωση.