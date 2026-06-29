Με επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην τεχνολογία, τις υποδομές, τα δεδομένα, το cloud, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια για την περίοδο 2025-2028, η Eurobank επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, βάζοντας στο επίκεντρο τη νέα τραπεζική εμπειρία για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στην εκδήλωση «Banking Forward», που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Eurobank Campus στη Νέα Ιωνία, η Τράπεζα παρουσίασε το ψηφιακό της οικοσύστημα, τις νέες δυνατότητες του Eurobank Mobile App, τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης και Generative AI, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επανασχεδιάζει τα customer journeys, με στόχο μια πιο απλή, γρήγορη και προσωποποιημένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. της Eurobank, Γιώργου Π. Ζανιά, και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, Κωνσταντίνου Βασιλείου, Ιάκωβου Γιαννακλή και Σταύρου Ιωάννου, ενώ τον κεντρικό συντονισμό είχε ο Group Chief Digital Officer της Eurobank, Κωνσταντίνος Πάικος, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις του «Banking Forward» και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την τραπεζική εμπειρία του μέλλοντος.

Κωνσταντίνος Πάικος, Group Chief Digital Officer, Eurobank

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν αποτυπώνουν την ταχύτητα με την οποία μετατοπίζεται η τραπεζική καθημερινότητα στα ψηφιακά κανάλια. Σήμερα, το 96% των συναλλαγών της Eurobank πραγματοποιείται ψηφιακά, με το 61% να γίνεται μέσω του Eurobank Mobile App, ενώ στις ηλικίες έως 35 ετών το ποσοστό αυτό φτάνει στο 94%. Σε ετήσια βάση καταγράφονται περίπου 574 εκατομμύρια logins σε e-Banking και Mobile Banking, ενώ καθημερινά πραγματοποιούνται περισσότερες από ένα εκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η μετάβαση από την απλή διεκπεραίωση συναλλαγών στην πλήρως ψηφιακή απόκτηση τραπεζικών προϊόντων. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτήθηκε αμιγώς ψηφιακά, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 160% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Είναι ενδεικτικό ότι το 95% των προπληρωμένων καρτών της Eurobank εκδόθηκε μέσω του Eurobank Mobile App.

Η τραπεζική εμπειρία περνά σε νέα φάση

Τις διεθνείς τάσεις για το μέλλον του τραπεζικού κλάδου παρουσίασε ο Rodrigo Alvarez, Accenture Song Global Banking and Capital Markets Lead, μέσα από την ομιλία του, εστιάζοντας στις νέες προσδοκίες των πελατών, στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και στον επαναπροσδιορισμό της τραπεζικής εμπειρίας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στη συζήτηση για το πώς μεταβάλλονται οι ανάγκες των πελατών και ποια χαρακτηριστικά διαμορφώνουν πλέον τη σύγχρονη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία συνέβαλε και ο Νίκος Γκατίδης, Financial Services Managing Director – Innovation Lead της Accenture.

Νίκος Γκατίδης, Financial Services Managing Director – Innovation Lead, Accenture

Η Eurobank περιγράφει τη νέα τραπεζική εμπειρία μέσα από ένα phygital μοντέλο, το οποίο συνδυάζει την ταχύτητα και την ευκολία των ψηφιακών καναλιών με την αξία της ανθρώπινης σχέσης. Στόχος είναι ο πελάτης να εξυπηρετείται πιο άμεσα, πιο απλά και πιο προσωποποιημένα, είτε πραγματοποιεί καθημερινές συναλλαγές είτε αποκτά νέα τραπεζικά προϊόντα.

Το Mobile App στο κέντρο της νέας τραπεζικής εμπειρίας

Το Eurobank Mobile App αναδεικνύεται στο βασικό σημείο επαφής των πελατών με την Τράπεζα. Μέσα από την εφαρμογή, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, όπως λογαριασμούς, κάρτες, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων και πάγιες εντολές, ενώ αξιοποιούν λειτουργίες digital self-service, την ψηφιακή βοηθό EVA και δυνατότητες προγραμματισμένων ραντεβού.

Η Eurobank δίνει έμφαση στα customer journeys νέας γενιάς, με στόχο ο πελάτης να μπορεί να ολοκληρώνει όλο και περισσότερες ενέργειες χωρίς επίσκεψη σε κατάστημα. Η Τράπεζα αναφέρει ότι είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που προσφέρει πλήρως ψηφιακό άνοιγμα λογαριασμού μέσω εφαρμογής για κατοίκους της Ελλάδας και 28 ακόμη ευρωπαϊκών χωρών. Τη νέα ψηφιακή εμπειρία πελάτη παρουσίασαν ο Head of v-Banking, Πάνος Θεοδώρου, η Head of Individual Banking, Έλενα Πανταζή, και η Head of Digital Solutions, Όλγα Χαραλαμπίδη, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα απλοποιεί και ψηφιοποιεί όλο και περισσότερες καθημερινές ανάγκες των πελατών.

Στο ίδιο περιβάλλον εντάσσονται λύσεις όπως η Travellers Prepaid, η άυλη προπληρωμένη κάρτα που διατίθεται αποκλειστικά μέσω του Eurobank Mobile App, καθώς και η Eurobank Teens, η ψηφιακή τραπεζική εμπειρία για παιδιά και εφήβους υπό την επίβλεψη των γονέων τους.

Παράλληλα, η Eurobank συμμετέχει, μέσω της ΔΙΑΣ, στη διασύνδεση του IRIS με το European Payments Alliance (EuroPA), διευρύνοντας τις δυνατότητες άμεσων διασυνοριακών μεταφορών χρημάτων για τους πελάτες της. Μέσω της νέας διασύνδεσης, οι πελάτες της Eurobank μπορούν από τις 30 Ιουνίου να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια από χρήστες αντίστοιχων ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληρωμών, αξιοποιώντας την οικεία εμπειρία του IRIS μέσα από το Eurobank Mobile App.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο νέο τραπεζικό μοντέλο

Κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Eurobank έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη, με αιχμή το Generative AI. Η Τράπεζα αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων, στο οποίο περιλαμβάνονται η EVA, η ψηφιακή βοηθός για την εξυπηρέτηση πελατών, η myEVA, ο εσωτερικός AI Voice Assistant για τους εργαζόμενους, το GenAI Factory και το GenAI Center of Excellence.

Στόχος είναι η αξιοποίηση της ΤΝ όχι μόνο στην εξυπηρέτηση πελατών, αλλά και σε κρίσιμες λειτουργίες, όπως η αξιολόγηση στεγαστικών δανείων, η ανάλυση σχολίων πελατών, η επεξεργασία συμβατικών εγγράφων και η ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Παράλληλα, η Eurobank αναπτύσσει, σε συνεργασία με την Accenture, ένα enterprise-wide «Digital Brain», ενσωματώνοντας την ΤΝ στον πυρήνα της εμπειρίας πελάτη και των λειτουργικών διαδικασιών.

Η τεχνολογική στρατηγική της Τράπεζας στηρίζεται και στο Digital & Technology Hub, όπου περισσότεροι από 1.600 επαγγελματίες και πάνω από 30 διατμηματικές ομάδες εργάζονται για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών. Το τελευταίο εξάμηνο έχουν υλοποιηθεί περισσότερες από 100 νέες ψηφιακές δυνατότητες, ενώ περίπου το 50% των εφαρμογών και ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας λειτουργεί ήδη στο cloud.

Ψηφιακές λύσεις και για τις επιχειρήσεις

Σημαντικό κομμάτι του «Banking Forward» αφορά και τις επιχειρήσεις. Ο Head of Transaction Banking, Λευτέρης Βλαχογιάννης, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τραπεζική ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσα από λύσεις που απλοποιούν διαδικασίες, αυτοματοποιούν εργασίες και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περίπου το 30% της αξίας των ψηφιακών συναλλαγών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών καναλιών της Eurobank.

Η Τράπεζα επενδύει στη διασύνδεση των τραπεζικών υπηρεσιών με τα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων, μέσα από APIs και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να εκτελούν πληρωμές, να παρακολουθούν τη ρευστότητά τους και να διαχειρίζονται ταμειακές λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, λύσεις όπως η Επαλήθευση Δικαιούχου και το VoP Tool ενισχύουν την ασφάλεια και τον έλεγχο στις πληρωμές.

Νέα συμφωνία Eurobank – Mastercard

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε και η περαιτέρω επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας της Eurobank με τη Mastercard. Η συμφωνία διευρύνει το εύρος των υπηρεσιών και εμπειριών που προσφέρονται στους κατόχους καρτών Eurobank Mastercard, μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο αποδοχής της Mastercard, τις προηγμένες λύσεις ασφάλειας και την πλατφόρμα εμπειριών Priceless.

Μέσω του Eurobank Mobile App και της πλατφόρμας Priceless, οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε εμπειρίες στους τομείς της μουσικής, του κινηματογράφου, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, καθώς και σε προνομιακές προπωλήσεις εισιτηρίων για επιλεγμένα events.

Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα €πιστροφή παραμένει βασικό κομμάτι του οικοσυστήματος επιβράβευσης της Eurobank, έχοντας επιστρέψει συνολικά περισσότερα από €252 εκατ. στους πελάτες του στα περίπου 20 χρόνια λειτουργίας του.

Προσβασιμότητα και συμπερίληψη

Ξεχωριστή θέση στη στρατηγική της Eurobank έχει και η προσβασιμότητα. Η Τράπεζα αναβαθμίζει τα ψηφιακά της κανάλια με βάση το πρότυπο WCAG 2.1 σε επίπεδο ΑΑ, ενώ περισσότερα από 1.100 ΑΤΜ διαθέτουν δυνατότητα φωνητικής καθοδήγησης και πάνω από 140 είναι πλήρως προσβάσιμα σε άτομα που χρησιμοποιούν αμαξίδιο.

Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας Evenly, κωφά ή βαρήκοα άτομα μπορούν να εξυπηρετούνται με ενημερωτική βιντεοκλήση, με υποτίτλους ή ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η συνολική στρατηγική της Eurobank δείχνει ότι το digital banking περνά σε μια νέα φάση: από την απλή ψηφιοποίηση συναλλαγών, σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα υπηρεσιών, τεχνολογίας, εμπειριών και προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, με την Τεχνητή Νοημοσύνη και το mobile banking να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης ημέρας.