Με την εγκύκλιο 2029/2026, της ΑΑΔΕ παρέχονται 10 διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ρυθμίσεων σχετικά με το νέο εισαγωγικό τέλος των 3 ευρώ στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ.

Με την εγκύκλιο εξειδικεύονται οι διαδικασίες και οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή τους τόσο από τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τις τελωνειακές αρχές.

Από την 1η Ιουλίου 2026, τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ, που αφορούν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών από τρίτες χώρες μέσω e-commerce και επιβάλλεται νέο εισαγωγικό ειδικό τέλος 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού. Το νέο τέλος αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.

Mέχρι τότε όμως, όπως αναφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σε ανακοίνωσή του, θα ισχύουν οι παρακάτω 10 οδηγίες: