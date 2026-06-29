Η δημοσίευση νέου εξωφύλλου του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, στο οποίο απεικονίζεται ο Ντιντιέ Ντεσάν με αναφορά στη μητέρα του που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, προκάλεσε σάλο στη Γαλλία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν, δεν ήταν τον πάγκο στο παιχνίδι με τη Νορβηγία, καθώς λίγο είχε ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας του. Το περιοδικό Charlie Hebdo όμως έβγαλε εξώφυλλο όπου ο Ντεσάν εμφανίζεται να σηκώνει μια κούπα με την λέξη / ένδειξη «μαμά», η οποία περιέχει τις στάχτες της μητέρας του.

Δίπλα αναφέρεται το μήνυμα: «Ο Ντιντιέ Ντεσάν θα φέρει ξανά το τρόπαιο πίσω στο σπίτι», παραπέμποντας σε γνωστό σύνθημα του Μουντιάλ. Όλο αυτό το εξώφυλλο προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στη Γαλλία για λόγους προσβολής στο πρόσωπο του Ντεσάν αλλά και έλλειψης σεβασμού για τη μητέρα του.