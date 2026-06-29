Ο Έλληνας έμπειρος αλλά και διεθνής γκολκίπερ είναι ξεκάθαρος στο ότι θέλει να μείνει στον σύλλογο της Σεβίλλης.

Ο Βλαχοδήμος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την Ισπανία έχει στείλει τελεσίγραφο στη Νιούκαστλ. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος θέλει να συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Σεβίλλης, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον σύλλογο της Ανδαλουσίας και τη Νιούκαστλ να βρίσκονται σε εξέλιξη για νέο δανεισμό.

Η Estadio Deportivo είναι που αναφέρει ότι ήρθε σε επαφή με ανθρώπους από το περιβάλλον του παίκτη και ότι πάνω σε αυτό το πλαίσιο ο Έλληνας γκολκίπερ έχει ξεκαθαρίσει στους ανθρώπους της Νιούκαστλ πως προτεραιότητά του είναι αποκλειστικά η επιστροφή του στη Σεβίλλη. Δεν θέλει δηλαδή να πάει πουθενά αλλού.